Prvi problemi na Dori: Diskvalificirali tim Vucine kćeri, HRT objasnio što se dogodilo

Početak Dore i već su se pojavili prvi problemi. Naime, nakon pisanja medija da je tim Brigite Vuco, kćeri pjevača Siniše Vuce, koja će se predstaviti pjesmom "Noći pijane" diskvalificiran zbog lažiranog testa na koronu jedne od plesačica, odlučili smo provjeriti s HRT-om o čemu se radi.

– Plesači Brigite Vuco nisu na vrijeme dostavili negativan test na koronu, pa će ona na pozornici nastupiti sama – pojasnili su nam u kratkom razgovoru istaknuvši da je za razliku od svoja tri plesača Brigita pokazala ispravni korona test.

Inače, zbog pandemijskih "novo normalnih" uvjeta održavanja Dore, bez prisustva publike i novinara, svi sudionici moraju priložiti negativan korona test ne stariji od 72 sata, stoga nikako ne čudi da dođe i do zabuna i neplaniranih situacija.

O svemu se oglasio i pjevač Siniša Vuco.

- Nisam puno upućen o čemu se točno radi, ali tako je kako je. Mišljenja sam da će moja kći pokazati snagu, stav i karakter i otpjevati pjesmu pa makar i sama na velikoj pozornici. Naravno da je šteta što neće biti i plesači jer znam da su dugo uvježbavali koreografiju, ali što je tu je! Neka otpjeva svoju pjesmu i bude jaka, na muci (Vuci) se poznaju junaci i junakinje, a Brigita je Vuco što znači idemo naprijed bez obzira na novonastalu situaciju prezentirati sebe i pjesmu! Sretno, hrabro i opušteno! - bio je pun podrške Brigitin otac.

Podsjetimo, ove subote u Opatiji se održava Izbor hrvatske pjesme i predstavnika za Pjesmu Eurovizije – “Dora 2021.” Za prestižnu statuu Dore i odlazak na Eurosong u Rotterdam u svibnju ove godine borit će se 14 izvođača koji su odabrani u sklopu natječaja na koji je pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama.

Foto: Instagram

Najmlađa kći poznatog pjevača Siniše Vuce nastupit će s trap pjesmom “Noći pijane” koju je sama napisala, a s njom su dosad surađivali Goca RIP iz grupe Kuku$ i Dipsi iz grupe Buntai. Bit će ovo njeno prvo glazbeno predstavljanje široj hrvatskoj javnosti, a među ostalim surađivala je i s Arianom Vuicom, sinom Alke Vuice.

Program ovogodišnje Dore vodit će četiri dame – poznata i priznata lica HRT-a Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić. Sve su se barem jednom našle u voditeljskoj ulozi Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, ali za Barbaru Kolar ovo će biti prvo vođenje spektakla u Opatiji. „Odlučili smo se ove godine osloniti na ženske voditeljske snage – jer će ova Dora po mnogočemu, zbog epidemioloških uvjeta, biti posebna, pa neka se pamti i po ženama“, izjavila je urednica Dore Uršula Tolj. Zbog poštovanja protuepidemijskih mjera Dora će se održati bez publike u dvorani i akreditiranih novinara i fotoreportera. U dvorani će smjeti biti samo izvođači, voditeljice te produkcijsko osoblje HRT-a.

Poput Brigite, na Dori će debitirati kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković, kao i bivši natjecatelji "Voicea" Filip Rudan, Albina Grčić, Eric i ToMa. Zvijezda show programa je Vesna Pisarović. Podsjetimo, Vesna Pisarović bila je predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2002. godine u Tallinu, u Estoniji. S pjesmom Sasvim sigurna / Everything I Want osvojila vrlo visoko 11. mjesto. Također, Vesna se na tom natjecanju predstavila i kao autorica, napisala je pjesmu In the Disco s kojom je Bosna i Hercegovina na Eurosongu 2004. osvojila deveto mjesto.