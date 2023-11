Prva haljina Zuhaira Murada bila je neodoljivi spoj Orijenta i Hollywooda, baš kao što su to njegove kreacije i danas

U centrima svjetske mode odavno je posve uobičajeno da se na modne revije dolazi u odjeći kreatora koji predstavlja svoju novu kolekciju. Postalo je to nepisano pravilo i na našim modnim revijama iako treba pošteno priznati da su to ponekad i vrlo komični prizori, jer u našoj se zemlji moda ponajviše prati iz pozicije pokazivanja (financijske) moći, a ne razumijevanja. No, kada se tjedni mode održavaju u Parizu ili Londonu, ono najzanimljivije zapravo se događa na ulicama oko mjesta događanja.

Tamo se, naime, okupe modni entuzijasti i upravo iz tih uličnih modela, kada neki sasvim obični ljudi svojom odjećom pokažu kako oni vide rad pojedinih modnih dizajnera, često nastaju novi modni trendovi. Tu zaista bude svega, ali najčešće su to prizori koji dokazuju samu bit mode, to da ona iza kulisa velike industrije krije kreaciju, veselje i igru, ili kao što bi to rekla Ana Lendvaj, neprežaljena modna kritičarka Večernjeg lista: "Moda mora biti i bajka." No, kada svoje nove modele predstavlja libanonski kreator Zuhair Murad, netko od slučajnih prolaznika teško će uspjeti shvatiti gleda li uličnu modu ili se najnovija kolekcija jednostavno prelila na ulice. Naime, oni koji cijene rad ovog velikog kreativca obožavaju njegovu raskoš i eleganciju, a to onda znači da su ulice pune kreacija iz kućnih radionica, ali takvih kakve se ne nose na druge revije. Najbolje je uličnu modu inspiriranu Muradom usporediti s nekadašnjim izlascima u operu kada su se odijevale duge večernje haljine, nosile bunde i najvredniji komadi nakita. U čemu je, dakle, Muradova tajna?

Zuhair Murad rodio se 15. srpnja 1971. godine u Ras Baalbeku u Libanonu te potiče iz tamošnje katoličke obitelji. Danas je središte njegova modnog carstva u Bejrutu, a još dok je bio maleni dječak, bilo je jasno da će svoj poziv naći u nekom umjetničkom smjeru. Njegova majka je ispričala kako je crtati počeo sa samo tri godine, a u dobi od deset godina već je crtao modne ilustracije. Imao je tek petnaest godina kada je shvatio da želi život posvetiti modi, a to ga je nakon završene srednje škole odvelo na studij u Pariz. Bilo je to vrijeme kada je najviše inspiracije nalazio u majstorima francuske mode, prije svega u Dioru. No, i prije Pariza Murad je napravio svoju prvu kreaciju, a njegova prva klijentica bila je prijateljica njegove sestre koja ga je zamolila da joj dizajnira haljinu za zaruke. Treba li uopće reći da je bila oduševljena rezultatom, haljinom koja je bila po svemu posebna, drukčija od svega što je tada mogla nabaviti u libanonskim trgovinama. Bio je to neodoljivi spoj Orijenta i Hollywooda, baš kao što su to njegove kreacije i danas. Uspjeh prve haljine za Murada je bio znak da je Pariz pravi put za njegove ambicije.

Tamo je završio studij, vratio se u Bejrut i počeo raditi. Odmah je bilo jasno da je na scenu stupilo novo važno modno ime, te je već 1995. godine Murad otvorio svoj treći dućan u tom gradu, naravno na najprestižnijoj adresi u strogom centru grada. No, tada se postavilo pitanje hoće li upravo zbog nevjerojatne raskoši (i to devedesetih kada je svjetskom modom vladao minimalizam) svojih modela Murad ostati kreator Orijenta, koji je oduvijek znao cijeniti upravo takvu odjeću i iz kojeg crpi najviše svoje inspiracije. No, za svjetski uspjeh pobrinula se Europa, za kojom je došao i Hollywood.

Godine 1999. Murad se prvi put pojavio na modnim pistama u Rimu s kolekcijom koja je zadivila sve modne znalce, a uspjeh je bio takav da je upravo u Italiji, u Rimu, a zatim i u Milanu otvorio svoje prve inozemne trgovine. Tek iza njih došlo je vrijeme za Pariz. Bilo je to vrijeme kada je ubacio ''u petu brzinu" i počeo snažno razvijati vlastiti modni brend. Ipak, znao je da je za njegovu modu i nove kreacije od presudne važnosti da proširi svoje vidike. Uvijek je govorio kako najviše na svijetu voli putovanja jer ona ga čine drukčijim i boljim čovjekom, na njemu upoznaje razne kulture svijeta, a sve one postaju njegova inspiracija. U jednom je intervjuu pričao da mu je, kada putuje, najvažnije hodati ulicama, razgledavati arhitekturu, ali i ljude, posjećivati muzeje i galerije. Objašnjavao je kako ga zanimaju običaji svake zemlje koju posjeti, njena povijest i kultura, ali i ono najosnovnije: kako ljudi žive, što jedu, gdje kupuju, kako se zabavljaju. Rekao je tada:

– Volim vidjeti razne vrste ljudi u najrazličitijoj odjeći, one odjevene moderno, one posve opuštene u nečemu što je totalno casual, pa sve do onih rijetkih prilika u kojima ljudi odijevaju svečanu i tradicionalnu odjeću. Jako sam radoznao, a moja je radoznalost u prvom redu usmjerena na žene i sve ono što njih čini lijepima.

Zbog te radoznalosti Murad odavno ne dizajnira samo za žene Bliskog istoka već se nastoji usredotočiti na globalnu sliku žene, i to žene koja je uvijek lijepa i glamurozna, sređena od glave do pete. Tu njegovu posvećenost ljepoti prepoznale su mnoge slavne žene, pa su tako u njegovim najdojmljivijim haljinama zablistale zvijezde najvećeg kalibra. Dugu listu slavnih imena predvode Adele i Taylor Swift, ali rado ga nosi i Marion Cotillard, glumica koju Francuzi vide kao moćnu ženu koja nastavlja put velikanki koje su utjelovile pojam francuskog šika. Na toj su listi i Carrie Underwood, Ivana Trump, Cheryl Fernandez-Versini, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira, Katy Perry, Christina Applegate, ali i jedna od najslavnijih sportašica svih vremena – Vanessa Williams. Za Najwu Karam, libanonsku glazbenicu, pjevačicu, producenticu i modnu ikonu radio je odjeću koju je nosila u videospotovima, a jedno je vrijeme Murad bio posvećen i izborima ljepote. Tako je dizajnirao haljinu Miss Francuske Chloé Mortaud 2009. godine, a godinu kasnije na tom istom izboru bio je prisutan s čak pet haljina. Jedna od slavnih i prelijepih žena koje se zaklinju kako se s Muradovim haljinama ne može pogriješiti jest i Priyanka Chopra. Ona je nosila Muradovu elegantnu bijelu vezenu haljinu bez naramenica kada se prvi put pojavila na dodjeli Oscara, a bilo je to 2016. godine.

Za Oscare je njegovu kreaciju odjenula i Miley Cyrus, dok su ga Christina Aguilera i Jennifer Lopez nosile na dodjeli Zlatnog globusa 2011. godine, te su se zbog tih kreacija obje upisale na listu najbolje odjevenih žena te godine. Godina 2011. može se smatrati i godinom u kojoj je Murad doslovno osvojio cijeli svijet, jer je uz brojne obične žene koje ga obožavaju i mnoge slavne žene koje njegove kreacije biraju za najvažnije događaje, uspio zakoračiti i u zatvoren krug kreatora koji rade za okrunjene glave. Naime, na kraljevskom vjenčanju princa Williama i Catherine Middleton, koje je održano 29. travnja 2011. godine u londonskoj Westminsterskoj opatiji, a koje je pratio cijeli svijet, posebno je bila zapažena haljina koju je nosila princeza Al-Taweel od Saudijske Arabije. Ona je, naravno, došla u haljini Zuhaira Murada.

Danas je Murad najvažniji predstavnik svjetske mode koja se stvara izvan najvećih centara modne moći, to jest izvan Europe, SAD-a i Japana, iako trenutačna ratna situacija u Izraelu ima snažan utjecaj na tu poziciju. Stoga će biti zanimljivo vidjeti hoće li preseliti središte svoje kompanije u neki mirniji dio svijeta. Bit će zanimljivo i vidjeti koliko će mu ratna zbivanja omesti planove o novim poslovima, jer dizajner koji radi visoku modu, ali i prêt-a-porter te kreira kolekcije naočala i modnih dodataka prije nekog je vremena najavio kako želi u svoje carstvo dodati i linije novih proizvoda te je najavio kako će ubuduće raditi i namještaj, rublje, kupaće kostime... Na vrhu željenih novih proizvoda bili su parfemi, s kojima planira uči u područje kozmetičke industrije, a na Facebook stranici ovog kreatora stoji obavijest kako će njegov parfem uskoro biti pušten u prodaju. Sudeći po popratnoj fotografiji, jasno je da je i za taj proizvod Murad inspiraciju pronašao u svom rodnom Libanonu, tj. u čarobnom i za sve još uvijek egzotičnom svijetu Orijenta.

I poznata vampirica katkada bira glamur

Među najslavnijima i posve neočekivanim obožavateljicama ovog kreatora svakako je i glumica Kristen Stewart, koju je proslavila glasovita "Sumrak saga". Ona je poznata po nadasve nedefiniranom, čak i pomalo "šlampavom" privatnom odjevnom stilu, pa modni kritičari kažu kako na ulicama New Yorka i Los Angelesa najčešće izgleda kao da ju je voda donijela. Nije pri tome jedina zvijezda koja ne polaže puno na modu, ali producenti slavnih filmova o vampirima i vukodlacima brzo su shvatili da se moraju umiješati u taj dio njena života, jer ona i u ulozi koja ju je proslavila nosi odjeću tinejdžerice iz američke provincije. Dakle, trebalo je redefinirati njen stil kako bi i on govorio o novoj, velikoj filmskoj zvijezdi. Stoga su joj savjetovali da pronađe kreatora u čijoj će se odjeći dobro osjećati, ali i izgledati najbolje moguće, te da barem na najvažnijim crvenim tepisima nosi takvu odjeću. Na sreću, mlada glumica ih je poslušala te je glamuroznu drugu stranu vlastite osobnosti pronašla upravo u odjeći Zuhaira Murada.

Tako je njegovu večernju haljinu nosila na Filmskom festivalu u Torontu 2012. godine, kada je na tom festivalu premijerno prikazan njen film "Na putu" ("On the Road" kojeg ne treba brkati s filmom "Na putu" Jasmila Žbanić)*. No, iste godine nosila je Murada na mnogo važnijoj i mnogo glamuroznijoj premijeri, na premijeri filma "Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio" u Los Angelesu. I bio je to početak "divnog prijateljstva", pa je tako Kristen prisutna na gotovo svim njegovim najznačajnijim revijama. Tako je, primjerice, gornja fotografija snimljena 2013. godine na Muradovoj haute couture reviji u pariškoj Palači Montmorency.

