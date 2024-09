Gitarist grupe 'Queen' preživio je manji moždani udar: 'Izgubio sam kontrolu nad svojom rukom'

Glazbenik Brian May (77), gitarist legendarne grupe Queen, na društvenim je mrežama otkrio da je nedavno doživio manji moždani udar, zbog čega je privremeno izgubio kontrolu nad svojom lijevom rukom. Međutim, sada se osjeća dobro, a razvoj cijele situacije podijelio je sa svojim obožavateljima u videu na Instagramu.

May je prvo saopćio dobre vijesti, odnosno kako ponovno može svirati gitaru, iako je njegov brzi oporavak bio pod znakom pitanja: - Odjednom, iz vedra neba, nisam imao nikakvu kontrolu nad ovom rukom. Tako da je bilo malo zastrašujuće, moram reći - započeo je Britanac i pohvalio liječničku službu: - Imao sam najbolju moguću njegu. Dobra vijest je da sam sada u redu. Radim ono što mi govore liječnici, što je zapravo ništa. Ne smijem izlaziti, ne smijem voziti, ići u avion, ne smijem povisivati otkucaje srca - nabraja glazbenik, no naposljetku tvrdi da je dobro.

Također je napomenuo kako ništa ranije nije otkrivao jer nije želio zabrinuti obožavatelje koji bi mu zatrpali inbox porukama podrške. -Molim vas, nemojte to raditi. Znate da to mrzim - poručio je fanovima May kojem je prošle godine kralj Charles dodijelio titulu 'Sir' za njegov doprinos u glazbi i humanitarnom radu.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, May je prije tri godine na društvenim mrežama otkrio da je zaražen koronavirusom te je molio obožavatelje da se cijepe. Bryan je u subotu otkrio da je pozitivan na COVID-19 te objavio na Instagramu rezultate testa inzistirajući na tome da je jako pogriješio što je otišao na jedan rođendanski ručak sa suprugom Anitom Dobson (72).

U nedjelju je fanove zamolio da se odu zaštititi protiv virusa cjepivom te dodao da njegovo tijelo još uvijek vodi bitku. Podijelio je i svoje simptome. U videu je rekao: - Odlučili smo ići na rođendan. Mislili smo kako je ovo posljednje druženje s ljudima na koje ćemo ići za sada, a ne izlazimo puno. Svi su trebali biti triput cijepljeni i svi će se testirati.

GALERIJA: FOTO Evo kako se Jelena Rozga mijenjala tijekom karijere

Rekao je i da nije nosio masku jer je mislio da će biti siguran. Objasnio je i da je samo dva dana nakon partyja doznao da je osmero uzvanika pozitivno na COVID-19, ali da su i on i njegova supruga počeli osjećati simptome iako su oboje prema testovima bili negativni.

Na osmi dan bolesti ponovno se javio obožavateljima te kazao kako još uvijek ima hrapavi kašalj i iritaciju sinusa. – Stalno mi se spava. I to ne mirno, nego tako da ne mogu držati oči otvorenima. Stvarno je dobro što se ovo dogodilo kad nisam ludo zaposlen kao inače – priznao je. Rekao je i kako mu je žao što njegova objava nije zabavna, ali nada se da će nekome pomoći.