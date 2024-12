Preminula legendarna glumica, mnogi je se sjećaju po ulozi u filmu 'Romeo i Julija'

Olivia Hussey, glumica koja je slavu stekla ulogom u filmu Romeo i Julija Franca Zeffirellija, preminula je u 74. godini, 27. prosinca 2024. godine, mirno u svom domu, okružena obitelji. Vijest je objavljena na njezinu službenom Instagram profilu, uz riječi: "Olivia je bila iznimna osoba čija je toplina, mudrost i ljubaznost dotaknula mnoge živote."

Rođena 17. travnja 1951. u Buenos Airesu, Argentina, kao kći opernog pjevača Andrésa Osune, Hussey se s majkom i bratom preselila u London, gdje je studirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti Italia Conti. Karijeru je započela u kazalištu te 1966. godine glumila u londonskoj produkciji The Prime Of Miss Jean Brodie, što ju je odvelo do uloge Julije u filmu Romeo i Julija.

Film je postigao ogroman uspjeh i zaradio 38,9 milijuna dolara uz budžet od samo 850.000 dolara. Hussey je osvojila Zlatni globus za najperspektivniju novu glumicu te nagradu David di Donatello. Kasnije se pojavila u mnogim projektima, uključujući Crni Božić (1974.), Smrt na Nilu (1978.) i mini-seriju Isus iz Nazareta (1977.). Postala je također poznata po sudskom sporu protiv Paramount Picturesa, koji je 2022. godine pokrenula s kolegom Leonardom Whitingom zbog spornih scena u filmu Romeo i Julija. Slučaj je odbačen, ali je potaknuo rasprave o zaštiti mladih glumaca.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

Osim glumačke karijere, bila je posvećena obitelji. Iza sebe ostavlja supruga Davida Glena Eisleya, s kojim je bila u braku 35 godina, troje djece – Alexa, Maxa i Indiju – te unuka Greysona. U memoarima iz 2018. godine, The Girl on the Balcony, priznala je da je slava stigla iznenada: "Dogodilo se preko noći, a ja nisam bila spremna za to." Unatoč izazovima, nastavila je raditi u filmskoj industriji, s posljednjom ulogom u filmu Social Suicide 2015. godine. Njezina obitelj zamolila je za privatnost u ovom teškom trenutku, izražavajući zahvalnost za sve izraze sućuti.

VIDEO Slavni pjevač godinama je bolovao, iznenada preminuo na Božić, a njegovu pjesmu pjevaju baš svi