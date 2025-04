VIDEO Stigla je 'Hostesa' - novi singl Mayalesa kojim najavljuju album 'Boutique pop'

Nakon što su pažnju publike i kritike privukli nizom singlova koji su otkrivali atmosferu nadolazećeg albuma, Mayales danas predstavljaju "Hostesu" – četvrti singl koji ujedno najavljuje izlazak albuma "Boutique pop" koji će svjetlo dana ugledati 23. svibnja. Hostesa je pjesma koja će slušatelje podsjetiti na nekoliko faza Mayalesa, onu gdje njihove pjesme postaju savršen soundtrack za duge vožnje do mora, kao i onu gdje se lucidno poigravaju refleksijama na razne glazbene epohe – a sve to na Mayalesovski način. Možda je to i najbolji opis skorašnjeg albuma nazvanog "Boutique pop", koji je od početka zamišljen kao svojevrsni hommage ukupnoj pop glazbi koja je utjecala na članove benda.

Tijekom svojeg stvaranja "Hostesa" je prolazila kroz uobičajeno sito i rešetosvojih pedantnih autora dokazujući kako pop forma ujedno ne znači i manje zahtjevnu glazbu. Naprotiv, ona iziskuje maksimalnu ozbiljnosti i posvećenost autora (Petar Beluhan i Vlado Mirčeta) i producenata (Pavle Miholjević i Jura Ferina). Pjesmu prati filmski video, još jedna neobična ekranizacija Mayalesove glazbe koju ovoga puta potpisuju Mario Delić i Petar Beluhan, dok glavnu ulogu hrabro preuzima sjajna glumca Anđela Ramljak – koja za ovu priliku kratko izjavljuje: -'Spot mi je super, neka govori sam u svoje ime.'

''Čini mi se kako je samo snimanje videa za 'Hostesu' otpočetka klizilo neuobičajenom lakoćom – što ću pripisati suradnji sa starim iskusnim liscem i prijateljem Mariom Delićem. Međutim, svi će odmah shvatiti kako je glavna čarolija ovoga spota upravo fantastična Anđela Ramljak. I dalje ne mogu vjerovati da je pristala sudjelovati, i na kraju tako sjajno odigrala ulogu belle Hostese. Anđela, Mario, puno vam hvala!'', rekao je Petar Beluhan. Mario Delić, koji s Mayalesima surađuje od 1998., ovim spotom zaokružuje svoju petu suradnju s bendom:

"Znamo se još od davne ‘98. i 'Mogu i sama', ''Od ljubavi''... Kaj reći, nikad dosadno s Perom, no uvijek kreativno, uz veliku požrtvovnost i želju da se pomaknu vidici. Toliko anegdota, od danas redatelja, onda far majstora, Kristijana Milića, koji se naslagal šina na 'Mogu i sama', do krivo uglavljenog filma od strane našeg dragog Lubine na snimanju spota 'Od ljubavi'. Da ne spominjem hippie ludilo na 'Toliko smijeha', COVID-a koji nas je nagnao da nekaj iznjedrimo na ,'Još jedan krug'. Pa na kraju murije koja nam je progledala kroz prste na snimanju 'Hostese' tijekom vozikanja po Zagorju, u mom starom Espaceu bez dozvole i pratnje natovareni na Antinu labudicu. Nikad dosadno s Mayalesima.", ispričao je Delić. Album "Boutique pop" bit će dostupan od 23. svibnja, a "Hostesu" možete poslušati već danas na svim streaming servisima.