Preminula kći legendarnog glumca, znamo je iz filma o Beatlesima

Susan Kendall Newman, glumica, umjetnice i aktivistica preminula je u 73. godini života. Kako pišu američki mediji, preminula je još 2. kolovoza, no obitelj je tek sad objavila vijest o smrti. Rođena 1953. godine kao kći holivudske ikone Paula Newmana i njegove prve supruge Jackie Witte, Susan je cijeli život balansirala između svijeta glamura i predanog humanitarnog rada, ostavivši iza sebe kompleksno nasljeđe obilježeno ne samo uspjesima, već i gorkim obiteljskim sporovima. Njezin životni put vodio ju je od kazališnih dasaka Broadwaya i filmskih setova do dvorana američkog Kongresa, gdje je svjedočila o prevenciji ovisnosti, temi koja je tragično obilježila njezinu obitelj.

Prije nego što je pronašla svoj pravi poziv u filantropiji, Susan je izgradila zavidnu karijeru u industriji zabave. Glumački put započela je u kazalištu, nastupajući na Broadwayu i izvan njega, a filmskoj publici najpoznatija je po ulozi Peggy Sue u kultnoj komediji Roberta Zemeckisa "I Wanna Hold Your Hand" iz 1978. godine, gdje je glumila jednu od tinejdžerica opsjednutih Beatlesima. Surađivala je i sa svojim slavnim ocem u sportskoj komediji "Slap Shot" (1977.) te se pojavila u satiričnoj drami Roberta Altmana "Vjenčanje" (1978.). Njezin talent nije bio ograničen samo na glumu; ostvarila se i kao iznimno uspješna televizijska producentica.

Njezin najveći producentski uspjeh bila je televizijska adaptacija drame "The Shadow Box" iz 1980. godine, koju je režirao njezin otac, a glavnu ulogu igrala njezina maćeha, oskarovka Joanne Woodward. Za taj je projekt osvojila prestižni Zlatni globus i nagradu Humanitas, uz nominacije za Emmy, Peabody i Grammy. Svoju kreativnost usmjerila je i na obrazovne projekte, producirajući za izdavačku kuću Simon & Schuster seriju audio knjiga klasične literature za djecu, što joj je donijelo još jednu nominaciju za Grammy, ovoga puta za najbolji govorni album za djecu. Prihodi od ovog projekta bili su namijenjeni programima za poticanje obiteljske pismenosti.

Ipak, njezin životni poziv postala je filantropija, potaknuta obiteljskom tragedijom. Nakon što je njezin stariji brat Scott preminuo 1978. godine od predoziranja drogom, Paul Newman osnovao je Zakladu Scott Newman posvećenu prevenciji zlouporabe opojnih sredstava. Susan se pridružila zakladi 1980. godine i ubrzo postala njezina izvršna direktorica. U toj ulozi postala je cijenjena stručnjakinja, svjedočeći pred Kongresom i drugim saveznim agencijama te držeći predavanja diljem SAD-a, Kanade, Australije i Meksika. Njezin rad prepoznale su i prve dame Betty Ford i Nancy Reagan, a savjetovala je i kalifornijsko Ministarstvo obrazovanja o programima koji se bave utjecajem medija na mlade i korištenje supstanci.

Unatoč predanom radu, posljednje desetljeće Susanina života obilježio je javni sukob sa zakladom Newman's Own, koju je njezin otac osnovao kako bi sav profit od prodaje prehrambenih proizvoda donirao u dobrotvorne svrhe. U intervjuu za Vanity Fair 2015. godine, Susan je optužila izvršnog direktora Roberta Forrestera da je nakon smrti njezina oca 2008. izigrao njegove želje. Tvrdila je da je Paul Newman namjeravao da svaka od njegovih kćeri dobije vlastitu zakladu te da budu uključene u upravljanje Newman's Ownom, no te su želje, prema njezinim riječima, bile zanemarene. Najveći udarac bio je kada je Newman's Own prestao financirati Zakladu Scott Newman, što je 2013. dovelo do njezina gašenja.

Pravna bitka kulminirala je 2022. godine kada su Susan i njezina polusestra Nell podnijele tužbu protiv zaklade, tražeći 1,6 milijuna dolara odštete za dobrotvorne organizacije. Tvrdile su da je uprava preusmjerila sredstva s ciljeva koje je njihov otac podržavao te da su godišnje donacije koje su primale za svoje filantropske projekte prepolovljene s 400.000 na 200.000 dolara. Taj sudski spor ostao je nerazriješen u trenutku njezine smrti, ostavljajući gorku mrlju na nasljeđu slavne obitelji.

Osim borbe za bratovo i očevo nasljeđe, Susan je svoj aktivizam proširila i na druga područja, uključujući obrazovanje, maloljetničko pravosuđe, očuvanje okoliša, zdravstvo te istraživanje melanoma i leukemije. U osmrtnici, obitelj ju je opisala kao osobu "oštrog uma i jezika, velikodušnosti i ljubavi te odanosti obitelji i prijateljima". Iza nje su ostale sestra Stephanie te polusestre Nell, Melissa i Clea.