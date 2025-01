Preminula drag queen The Vivienne (32), zvijezda Netflixovog showa RuPaul's Drag Race

James Lee Williams, poznatiji kao drag kraljica The Vivienne i pobjednica prve sezone RuPaul's Drag Race UK, preminula je ovog vikenda u 33. godini života. Vijest je potvrdio njezin publicist Simon Jones, koji je istaknuo kako je Williams bila "nevjerojatno voljena, topla i izvanredna osoba."

Simon je Vivienne upoznao 2019. godine. "Tako sam ponosan i sretan što je Viv bila tako velik dio mog života svaki dan u posljednjih pet godina. Tragično je da je njena karijera bila tek na početku. Slomljen sam zbog ove vijesti. Prerano nas je napustila", rekao je Simon.

Policija Cheshirea potvrdila je da su policajci pozvani na imanje u Chorlton-by-Backfordu, u blizini Chestera, u nedjelju u 12.22 nakon dojava o iznenadnoj smrti.

"Policija je izašla, istražila okolnosti smrti 32-godišnjeg muškarca i zaključila da nema sumnjivih okolnosti. Bit će pripremljen spis za mrtvozornika", rekla je policija.

The Vivienne je svoj put prema slavi započela 2015. godine kao britanska ambasadorica američke verzije RuPaul's Drag Race, da bi 2019. trijumfirala kao pobjednica prve sezone britanske verzije popularnog reality showa. Svojim je talentom i karizmom osvojila publiku diljem svijeta, posebno se istaknuvši svojim komičnim nastupima i izvrsnim imitacijama, uključujući zapaženu interpretaciju Donalda Trumpa.

Nakon pobjede u Drag Race UK, The Vivienne je nastavila graditi impresivnu karijeru u različitim područjima zabavne industrije. Nastupila je u mjuziklu "Čarobnjak iz Oza" kao Zla vještica Zapada, osvojila je treće mjesto u popularnom showu "Dancing On Ice" 2023. godine, glumila je u filmu "Absolutely Fabulous: The Movie" te vodila vlastiti BBC Three show "The Vivienne Takes On Hollywood".

Michelle Visage, dugogodišnja sutkinja RuPaul's Drag Race, izrazila je svoju tugu na društvenim mrežama: "Srce mi je slomljeno. Tvoj smijeh, tvoj humor, tvoj talent, tvoj drag - voljela sam sve to, ali najviše sam voljela tvoje prijateljstvo." Brojne druge drag kraljice i kolege iz industrije također su podijelile svoje izraze sućuti, uključujući Bimini Bon Boulash, Cheryl Hole i druge zvijezde BBC-jevog popularnog formata.

