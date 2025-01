'Prelijepa faca, još ljepše dupe ispod tajica'... Ovu pjesmu Hrvati najviše obožavaju

Globalno vodeća ljestvica Billboard prije dvije je godine uveo ljestvicu “Croatia Songs” gdje se može pratiti slušanost i popularnost pjesama u Hrvatskoj. Pozicioniranje se temelji na rezultatima glazbenog streaminga i digitalne prodaje singlova u našoj zemlji prema podacima koje prikuplja MRC Data, vodeći globalni sustav mjerenja popularnosti u industriji zabave. Tako je sada objavljeno što se najviše slušalo u posljednjem tjednu 2024. godine.

Na prvom mjestu našla se pjesma "Bass" koju izvode bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Corelli. Ta je pjesma objavljena prije samo dva tjedna, a na YouTubeu je do sada skupila 9.8 milijuna pregleda. Kao i obično, Jala Brat i Buba Corelli pjevaju o ženama, piću i izlascima:

Sve je ganc, pare štancam, ona me hajca

Prelijepa faca, još ljepše dupe ispod tajica

Milja majca, šest nula mi je pored ajnca

Urusa glancam, sa reperima sam distanca

Ćale su Corelli, Jale Balotelli

Ta me jako želi, a mi jako vreli

Na drugom mjestu je pjesma "Blaka, blaka" koju također izvode Jala i Buba. Treće mjesto zauzela je pjesma "Anđeo" u izvedbi Hiljsona Mandele i Miach, koja je postala hit zahvaljujući seriji za mlade "Sram".

Deset najpopularnijih pjesama na Billboardovoj ljestvici na kraju 2024. godine pokazuju da najviše slušamo bosanskohercegovačke izvođače Jala Brata & Bubu Corellija čijih je čak 7 pjesama je među 10 najslušanijih. Wham i Mariah Carey smjestili su se sa svojim božićnim uspješnicama isto među 10 najslušanijih gdje je još i pjesma 'Anđeo' hrvatskih izvođača Hiljsona Mandele & Miach. Photo: Marko Picek/PIXSELL Foto: Marko Picek/PIXSELL

Da su bosanskohercegovački reperi najpopularniji izvođači u Hrvatskoj govori podatak da se među 10 najboljih smjestilo još 5 njihovih pjesama. "Sexdrive" je na četvrtom mjestu, "Vrati je tati" na šestom,na sedmom, "Kehlani" na osmom i "Makarov" na desetom.

Između njih smjestila su se dva božićna klasika: "Last Christmas" grupe Wham! je na petom mjestu, a "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey je na devetom mjestu.

