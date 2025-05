FOTO Nebinarni Nemo podijelio fotku s Eurosong trofejom: 'Moja beba je konačno opet sa mnom!'

Švicarski predstavnik Nemo, koji je trijumfirao na prošlogodišnjem Eurosongu s pjesmom "The Code", ne krije oduševljenje zbog ponovnog susreta sa svojim priznanjem. Na Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj s velikim osmijehom pozira držeći slavni stakleni mikrofon. - Moja beba je konačno opet sa mnom! Na sigurnom je zahvaljujući brzom popravljanju i dostavi organizatora Eurovizije - napisao je Nemo u Instagram storyju, potvrđujući da je trofej sada ponovno u jednom komadu. Ovaj trenutak označava kraj male drame koja je započela odmah nakon proglašenja pobjednika.

Podsjetimo, euforija pobjede prošle godine bila je tolika da je Nemo, slaveći na pozornici, slučajno razbio trofej. Snimka nezgode, gdje se postolje trofeja odvaja dok Nemo drži gornji dio, brzo se proširila društvenim mrežama. Bio je to neočekivani, ali i simpatičan trenutak koji je dodatno obilježio njihovu pobjedu. Mnogi su se pitali što će biti s oštećenim simbolom, no organizatori su brzo reagirali kako bi ispravili situaciju i vratili trofej pobjedniku u punom sjaju, osiguravajući da uspomene na trijumf ostanu netaknute.

Foto: Instagram screenshot

Neposredno nakon pobjede i nezgode, Nemo je izjavio: "Ne mogu vjerovati. Hvala svima. Nadam se da će mladi ljudi biti viđeni, da će mladi nebinarni ljudi biti viđeni, da će transrodni ljudi biti viđeni... Odmah nakon pobjede mi se slomio trofej. Ozlijeđen mi je i prst, ali odmah su mi dali novi trofej." Ova iskrena izjava naglasila je ne samo osobnu radost, već i važnost vidljivosti za nebinarne i transrodne osobe, što je Nemo, kao prva nebinarna osoba koja je pobijedila na Eurosongu, snažno isticao.

Pjesma "The Code", koja je Nemu donijela pobjedu kombinacijom opere, rapa i drum and bassa, ponovno je bila u fokusu tijekom prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga. Natjecanje je započelo plesnom točkom i jodlanjem, a izvođači su izveli i dio Nemove pjesme. Uz to, nekoliko taktova "The Codea" čulo se nakon svakog od 15 nastupa te večeri, podsjećajući publiku na prošlogodišnji trijumf i jedinstveni zvuk koji je osvojio Europu.

Nemova pobjeda, iako slavljena od mnogih, nije prošla bez određenih kontroverzi koje su pratile njihov put. Osim nezgode s trofejom, Nemo je kritizirao organizatore Eurosonga jer im, kako tvrde, nije bilo dopušteno unijeti zastavu nebinarnih osoba na događaj, unatoč tome što su je "prokrijumčarili". Ovaj incident naglasio je kontinuiranu borbu za vidljivost i priznanje. Također, neki obožavatelji Eurosonga izrazili su nezadovoljstvo Nemovom pobjedom, smatrajući da je ishod bio namješten. Unatoč kritikama, Nemo je ostao usredotočen na širenje poruke ljubavi i prihvaćanja, a povratak popravljenog trofeja sada simbolički zaokružuje njihovo eurovizijsko putovanje i važnost ustrajnosti.

