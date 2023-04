Prednost Extra FM-a je što smo jedini radio za regionalnu glazbu i slušaju nas sve generacije

Ivona Ažić mlada je voditeljica koja je radijsku karijeru počela prije tri godine na Extra FM-u, gdje s kolegom Jasminom Muhamedom Alijem vodi večernji show. Imala sam priliku upoznati i odraditi intervjue s nekim od najvećih regionalnih zvijezda poput: Saše Matića, Lepe Brene, Ace Lukasa, Željka Joksimovića, Halida Bešlića, Ane Bekute... Uz posao radijske voditeljice na Extra FM-u, snima i reklame, te radi kao osobni asistent/PR jednoj od najpoznatijih hrvatskih influencerica Emi Luketin.

Od osnovne škole znali ste da ćete se baviti novinarstvom. Kako ste se zaljubili u radio? Jeste li odmah znali i da je radio medij na kojem želite raditi?

Općenito bježim od monotonije kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Novinarstvo mi se oduvijek činilo kao dinamična struka, a sada znam i da jest. Svaki dan nove vijesti, događanja, teme, ljudi, niti jedan dan nije isti. Također, obožavam komunikaciju s ljudima, slobodu i glazbu pa sam znala da je radio moj odabir.

Zanimljivo je da ste prvo pokušali upisati novinarstvo na FPZG-u, no kad se niste uspjeli upisati, studirali ste ekonomiju i skupljali novac za VERN. Dakle, ništa drugo nije dolazilo u obzir?

Nažalost, nisam prošla na prijamnom na FPZG-u, ali to me nije demotiviralo. Kada nešto zaista želim, ne odustajem. Primila sam se posla, radila razne studentske poslove... bila promotor, konobarila, radila u trgovini s odjećom - kako bih ipak studirala ono što volim i jednog dana radila ono što volim. Kažu: kada radiš ono što voliš, ne radiš niti jedan dan i to je zaista tako, bar u mom slučaju. Poštujem sve fakultete i vjerujem da bi se mogla pronaći u još kojem, ali sumnjam da bih bila toliko ispunjena i sretna kao sam u ovoj branši, a to sam shvatila na ekonomiji.

Kako ste počeli raditi na Extra FM-u?

Na prvoj godini novinarstva, vidjela sam oglas Extra FM-a kako traži novu radijsku voditeljicu. Znala sam da to želim, ali iskreno nisam imala hrabrosti ni vjere u sebe. Znam da mi se po glavi motala misao "Od toliko ljudi koji će se prijaviti, neće sigurno mene odabrati, nisam dovoljno dobra." Da nije bilo mojih bliski ljudi koji su me nagovarali da se prijavim i uvjeravali me da ja to mogu, vjerojatno ne bih danas bila tu gdje jesam, hvala im na tome. Prijavila sam se, prošla krugove audicija, imala opasnu tremu, ali evo me, radim ono što volim i uživam!

Na kojoj ste glazbi inače odrasli? Jeste li i prije Extre slušali regionalnu glazbu?

Kod mene nema pravila što se tiče muzike. Ovisi o danu i raspoloženju. Nekad samu sebe znam uhvatiti kako u jednom danu promijenim tri žanra. Smatram da je to skroz okej. Svaka muzika je posebna na svoj način. Regionalna, strana, nebitno. Bitno da uživaš u njoj!

Kako su izgledala prva javljanja u eteru? Je li bilo treme?

Jao, sada kad se sjetim tog osjećaja, nije mi svejedno. Velika je trema bila u pitanju, znam da mi se svaki dio tijela tresao i samo sam razmišljala koliko će ljudi sada čuti moj glas, šta ću reći, hoću li se svidjeti ljudima, šta će reći o meni… Mislim da u tom trenutku nisam znala kako se zovem, ali mogu vam reći da usprkos toj tremi koja je bila golema, osjećaj nakon prvog javljanja u eter je neprocjenjiv. Osjećaj ponosa i sreće kada su se mikrofoni spustili, ne mogu opisati riječima.

Tko danas sluša Extra FM? Kako komentirate to da ga ljudi ili obožavaju ili omalovažavaju jer pušta regionalne hitove ?

Mislim da je velika prednost Extra FM-a, osim što smo jedini u Hrvatskoj s regionalnom glazbom, to što nas vole i slušaju sve generacije. Naravno, veći dio slušatelja čini mlađa populacija, ali često su nam stalni slušatelji i nešto starije osobe. O ukusima se ne raspravlja, svatko ima pravo slušati ono što voli, samo ne podržavam govor mržnje. Ako ti se nešto ne sviđa, bar se radio stanica lako prebaci.

Posljednje tri godine radite večernji show s kolegom Jasminom. Kakva je koncepcija showa i kako se slažete s Jasminom?

Naš show ima jedan glavni cilj, a to je razveseliti i nasmijati ljude kako bi im olakšali kraj radnog dana. Radimo to kroz našu pozitivnu energiju, zanimljive teme, šale na naš račun pa ponekad i kroz naše "svađe", ljudi to obožavaju. Trudimo se biti realni, ne pretvarati se i to se osjeti. Jasmin i ja smo imali takvu, usudit ću se reći, sreću, da smo toliko dobro kliknuli jer je to glavni faktor za dobar show kad se radi u paru. Pašemo si kao osobe, imamo isti pogled na ideje vezano za posao, zajedno smo izgradili nešto u čemu uživamo svaki dan i presretna sam zbog toga.

U showu ste ugostili neka od najvećih imena regionalne glazbene scene. Koga biste posebno izdvojili, tko je od njih ostavio najbolji dojam?

Teško je izdvojiti jednog izvođača jer stvarno mogu reći da mi je svako iskustvo bilo predivno i posebno, ni sa kim nisam imala neugodnosti. Čast mi je bila upoznati svakog od njih i voditi intervjue. Ono tko je možda meni nekako prirastao srcu je Saša Matić. Takve osobe poput njega su vrlo rijetke i ne pričam samo o talentu koji posjeduje, već o tome kakva je divna osoba. S njima sam imala možda i najviše odrađenih intervjua pa je rezultiralo time da smo se više i povezali.

Jeste li imali tremu prilikom razgovora s poznatima? Kako ste se pripremali? Poznato je da s Acom Lukasom nije baš jednostavno razgovarati, kako je vama prošao taj intervju?

U početku rada, trema je bila sastavni dio mog svakog radnog dana, pogotovo kada sam odrađivala svoje prve intervjue u životu. Danas je nema u tolikoj dozi, ali ona pozitivna trema je i dalje ponekad prisutna. Priprema u mom poslu je itekako važna, kako kažu priprema je pola posla. Kada su u pitanju intervjui, najbitnije je da ste upoznati s radom i životom osobe koju intervjuirate kako bi mogli kvalitetno odraditi svoj dio posla, ali i da ste spremni na improvizaciju. Uvijek se dogode u razgovoru spontani momenti, neočekivani odgovori ili neplanirane teme na koje morate znati reagirati u sekundi. Točno ta improvizacija bila je glavna u intervjuu Ace Lukasa. Glavnu vijest koju smo trebali najaviti u sredini intervjua, on je rekao u prvim rečenicama i eto moj plan i priprema padaju u vodu. Mogu reći da mi je to bio jedan od najzahtjevnijih intervjua dosad, ali ujedno i test moje snalažljivosti u radu i zato bih ga izdvojila kao jednog od dražih. Aca Lukas je toliko poseban i jedinstven izvođač, bila mi je čast porazgovarati s njim i doživjeti takav intervju gdje su stvari neočekivane i baš zato, odlične!

Mediji su objavili i kada ste obradili pjesmu Ane Bekute "Blago meni" i pustili je u eter kad vam je bila gošća. Kako ste došli na tu ideju? Imate li inače pjevačkih ambicija?

Haha da, to je isto jedna zanimljiva priča. Mi se na radiju često volimo baviti i onime što nismo, čisto iz dobre zabave! Pa sam tako i ja obradila pjesmu Ane Bekute, pjevačice koju iznimno cijenim. Pjevačkih ambicija imam, ali talenta za to nažalost ne. Moje pjevanje će ostati na razini gušta i zabave, pod tušem najbolje! U svakom slučaju, njoj se svidjelo i to mi je značilo... haha...

Uz Extru radite i kao PR influencerici Emi Luketin. Kako je došo do te suradnje, kakva je Ema?

Istina! Željela sam se dodatno razvijati, a Emina ponuda bila je prava prilika za tako nešto. Prijavila sam se na njezin oglas, popile smo kavu, kliknule na prvu i tu je sve krenulo! Mogu reći da je Ema divna i ambiciozna osoba, privatno i poslovno. Gušt je raditi i stvarati s njom. Ne osjećam odnos šefice i zaposlenika, već nam je suradnja kao prijateljstvo koje zajedno stvara i napreduje iz dana u dan, ponosna sam na nas! Ja sam zapravo njezina osobna asistentica.

Čime se bavite u slobodno vrijeme, jeste li u vezi?

Slobodno vrijeme je pojam s kojim se rijetko susrećem, ali kad ga imam, trudim se iskoristiti ga kvalitetno. Najčešće je to u šetnji prirodom sa psom, druženje s malim krugom mojih veliki ljudi te odmaranje i punjenje baterija za novi radni tjedan. Tu i tamo, skupim snage pa izađem i van u klub, rijetko, ali dogodi se! Što se tiče veze, poseban odnos imam sa svojim krevetom, mislim da njega volim najviše, pogotovo nakon napornog radnog dana! Haha.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri, imate li neostvarenih želja?

Moj plan i želja je rasti i razvijati se svakog dana, a gdje će me to odvesti, vidjet ćemo. Ne volim previše planirati i razbijati glavu, bitno da sam sretna i zadovoljna gdje god to bilo. Radim, trudim se i gledam svoja posla. Mislim da je to formula za uspjeh i za ostvarivanje želja.

