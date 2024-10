Poznati novinar odlazi s HRT-a: 'Okrećem se novim izazovima, iz teorije idem u praksu'

Branimir Farkaš, dugogodišnji novinar i vanjskopolitički komentator HRT-a danas se oprostio od svojih kolega i odradio posljednji vanjskopolitički komentar u emisiji Dobro jutro, Hrvatska. Od 1. prosinca Farkaš se seli u New Delhi, gdje će nastaviti svoju diplomatsku karijeru. Inače, Farkaš je od 2001. do 2004. već bio u Indiji u diplomaciji, a nakon godina rada na HRT-u, vraća se u najmnogoljudniju zemlju na svijetu.

- Na televiziji sam 35 godina, a u ovoj redakciji sam posljednjih sedam godina. Nakon sedam godina u čovjeku se probudi neki nemir. A nekako mi se čini da je možda bolje završiti karijeru kao diplomat nego kao novinar, s obzirom da u današnje vrijeme, nažalost naša struka nije više toliko atraktivna kao prije 20, 30 godina. A i ja sam došao u neke godine zrelije, pa sam odlučio da iz ove teorije oko vanjskopolitičkih zbivanja na neki način opet odem malo u praksu i okrenem se novim izazovima, kazao nam je Farkaš i otkrio kako se opet odlučio za Indiju.

- Imao sam nekoliko ponuda iz Ministarstva vanjskih poslova u zadnjih pet godina, ali ova mi je bila nekako najprihvatljivija, i mjesto mi je najpoznatije. Indija je danas jedna zemlja koja traži svoje značajnije mjesto značajnije na svjetskoj pozornici. To je najmnogoljudnija zemlja svijeta koja je prestigla Kinu, zemlja s trenutno najvećim gospodarskim rastom. Nuklearna sila u ovom svijetu koji se mijenja. Ona traži neki svoj položaj na svjetskoj pozornici. To mi je s te strane izazov. A činjenica da Hrvatska zapravo ima kroz ovu situaciju dolaska radne snage sve više i više povezanosti i veza sa Indijom, to je još jedan izazov, rekao je Farkaš koji će imati više dužnosti nego u svojoj prošloj diplomatskoj misiji.

GALERIJA: Bivša ministrica pojavila se nakon dugo vremena u javnosti u neobičnoj ulozi

- Radit ću što i prije - politiku, kulturu i informiranje, ali uz to ću, naravno, pomagati kolegama i u konzularnim poslovima jer je to trenutno veliki izazov za naše predstavništvo u Indiji. S obzirom da gotovo polovica svih zahtjeva za radne dozvole dolazi upravo preko tog veleposlanstva i kolege su stvarno tu zatrpane poslom, ja ne bježim od toga da im pomognem, kaže Farkaš koji će u Indiji biti odvojen od obitelji.

- Stariji sin mi je vojni pilot, kadet, i u veljači ide u Zemunik na letenje, a mlađi sin mi je stipendist američke međunarodne škole u Zagrebu koji svoju buduću karijeru vidi u pijanizmu i studirat će na Akademiji u Zagrebu ili u nekom europskom središtu. Mislim da to Indija nije mjesto gdje bi oni trebali tražiti nove početke s obzirom da su tu već na neki način usmjereni, a supruga mi radi u Lovačkom muzeju. Ima puno projekata, a iduće je godine velika obljetnica. Bit će lijepa izložba u Trakošćanu. Ona je jako angažirana, tako da isto ima posao koji ispunjuje. Mislim, naravno, vidjet ćemo se koliko god maksimalno budemo mogli, rekao je Farkaš koji je imao i glazbenu karijeru, budući da je sa sinom nastupao u bendu Nasljednici. Sada će bend dobiti novog pjevača.

- Novi pjevač je Toni Peruško, finalist showa Superstar. Moj sin Roko i on svirali su cijelog ljeta po Istri, a sada će u ovaj petak i 15. studenog imati nastup u zagrebačkom klubu Bulldog. Ja se nadam da će nasljednici imati još jedan oproštajni nastup sa starim pjevačem, odnosno sa mnom, priča Farkaš kojeg smo prijašnjih godina gledali svakog petka u vanjskopolitičkom komentaru u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

VEZANI ČLANCI:

- Kažu mi i kolege da je to jedna od omiljenijih rubrika, a isto tako moram priznati da su mi prilazili i ljudi na cesti i rubrika više od bilo čega izazivala pozitivne komentare kod ljudi i mislim da to pokazuje da su ljudi zreli i da prate vanjsku politiku, te da su shvatili da je vanjska politika bitna za jednu malu zemlju jer se puno stvari koje se događaju u svijetu reflektiraju na nas. Ali ako sam ja u tome imao malu ulogu svakako mi je drago zbog toga, kazao je Farkaš.

VIDEO: Novi detalji svađe Sergeja Trifunovića i njegove supruge: Oko ovoga su se posvađali i intervenirala je i policija