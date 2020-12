Poznati glazbenik otkrio kako se bori s tumorom na mozgu: 'Kao da je tu neka magla...'

Zvijezda britansko-irskog boy benda The Wanted Tom Parker prije dva mjeseca podijelio je poražavajuće vijesti da mu je dijagnosticiran terminalni tumor na mozgu, a dodao je kako tumor nije moguće operirati.

Nakon što je priča o njegovoj borbi obišla svijet, Parker je na Instagramu i objavio kako se danas osjeća.

– Dva dana pošto je ova fotografija nastala, saznao sam da imam tumor četvrtog stadija i to mi je okrenulo čitav svijet naglavačke. Nekih ranijih dana se više i ne sjećam. Kao da je tu neka magla, u kojoj sam živio. Ali, daleko smo dogurali od trenutka kada sam saznao od čega bolujem. Hvala vam svima na ljubavi i podršci, koju mi pružate ovih mjeseci. Hvala mojoj obitelji i prijateljima, koji su tu i pomažu oko djece, kuće… Mojoj prelijepoj ženi, koja o svemu brine, borac je. Obećavam da ću se javljati i dalje, kako koji korak budem pravio. I da, nadam se jednoj fantastičnoj 2021. godini, napisao je Parker.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tom koji sa suprugom Kelsey očekuje svoje drugo dijete, na Instagramu je podijelio tragičnu vijest sa svojim obožavateljima.

- Znate da smo oboje tihi na društvenim mrežama posljednjih nekoliko tjedana i vrijeme je da vam kažemo zašto. Ne postoji jednostavan način da se to kaže, ali nažalost dijagnosticiran mi je tumor mozga i već sam na liječenju. Odlučili smo, nakon dugog razmišljanja, umjesto da se skrivamo i pokušavamo to držati u tajnosti, odraditi jedan intervju u kojem ćemo iznijeti sve detalje i svima dati do znanja o čemu je riječ, ali na naš način. Svi smo apsolutno shrvani, ali borit ćemo se do kraja. Ne želimo vašu tugu, želimo samo ljubav i pozitivu i da zajedno podignemo svijest o ovoj strašnoj bolesti, potražit ćemo sve dostupne mogućnosti liječenja. Bit će to teška bitka, ali uz ljubav i podršku pobijedit ćemo. Tom i Kelsey", napisao je glazbenik na Instagramu.