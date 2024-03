Posebna poruka Bojane Gregorić: Njemu je sve ovo blesavo, a ja sam danas na rubu suza od sreće

Veliki razlog za slavlje postoji danas u domu glumaca Bojane Gregorić Vejzović i Enesa Vejzovića. Naime, njihov sin Raul slavi 18. rođendan, a tim je povodom glumica napisala i emotivnu objavu na društvenim mrežama uz koju je stavila i video sa fotografijama iz Raulovog djetinjstva.

- Njemu je sve ovo blesavo, ja sam danas na rubu suza od sreće…život je fakat smiješan… Sine moj, ljubavi moja, sunce i živote moj, poslušaj pjesmu do kraja, i sretan ti 18. rođendan - napisala je Bojana sinu. Ispod objave oglasili su se i njezini kolege glumci te prijatelji s estrade i pridružili se čestitkama. Bojana i Enes svoju ljubavnu priču su započeli 2003. godine i neko vrijeme su svoju vezu skrivali od javnosti. Tri godine kasnije svoju ljubav su okrunili brakom i uskoro im se rodio Raul, a četiri godine kasnije i kći Zoe. Bojana je nedavno u jednom intervju govoreći o temi majčinstva odgovorila i na pitanje ima li kakav plan za trenutak kada joj djeca napuste obiteljski dom i počnu samostalan život.

- Zadatak je svake majke odgojiti samostalnu djecu, a najteže je prihvatiti da je u tome uspjela. Naravno da se veselim da moji klinci jednog dana postanu samostalni i uspješni ljudi, i svjesna sam da s tom činjenicom započinje era u kojoj neću biti dio njihove svakodnevice. Važno je da kao majke to osvijestimo na vrijeme. Tada treba pronalaziti veselje u svojem poslu, prijateljima… svakako osmisliti i oplemeniti vrijeme koje dobivamo odrastanjem djece. Ali da je teško i da će faliti, u to uopće ne sumnjam. Već se vidim kako prigovaram da se premalo javljaju, ako ćemo iskreno.- rekla je u intervju za Zadovoljna.hr. U istom intervju je otkrila i koji to savjet i rečenicu ponavlja svojoj djeci.

- Jednu divnu rečenicu moja mi je mama rekla davnih godina: Ne svodi svoje ideale na moguće ostvarivo! Ponavljam je svojoj djeci, jer treba sanjati, treba se truditi, boriti i osvijestiti im koliko divnih mogućnosti u životu stoji pred njima ako obrazovanje shvate kao najvažniju kartu sretne budućnosti. Iako smo mi još uvijek u fazi da trčim za njima noseći im kapu ili kišobran i ponavljajući "čuvaj zdravlje, bez toga nema ništa“. - ispričala je glumica.

