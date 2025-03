Počinje 'Brak na prvu': Ako se zaljubim u tog frajera, on neće više nigdje!

Peta sezona jedinstvenog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' od večeras se vraća na RTL! Novi kandidati odlučili su se upustiti u nepredvidivu avanturu u kojoj će strasti uzburkati, tajne otkriti, a odnosi biti stavljeni na najveću kušnju. Tko će izdržati, a tko pokleknuti? Ljubav je bajka. Ali ne zbog čarolije, već zbog onih koji u nju vjeruju unatoč svim preprekama… A brak? Brak je hrabrost, povjerenje i ponekad - ljubav na prvi pogled. I ove sezone u 'Braku na prvu' očekuju nas strastveni susreti, iskrene emocije, iznenađujuća priznanja i odluke koje će promijeniti živote kandidata koji će morati odvagnuti treba li slušati razum ili osjećaje.

„Apsolutno sam spremna za ljubav, samo je pitanje hoće li to biti moj čovjek“, kaže Irma ne krijući uzbuđenje. „Nisam mogao zamisliti prije nekoliko godina da ću se naći u ovoj situaciji, da ću se oženiti ženom koju ne znam, ali sam spreman“, kaže Stjepan. Silvija priznaje da je sretna što se to stvarno događa, no Marko iskreno priznaje: „Mislim da nikad veću nervozu nisam imao u životu.“ No nije sve samo u emocijama. Neki su kandidati su odlučili donositi vrlo racionalne odluke. „Ne želim da emocije vode moj život, želim da razum vodi moj život“, jasno poručuje Višnja, ali dodaje: „Ako se zaljubim u tog frajera, on neće više nigdje!“ Naposljetku priznaje da bi je radovalo i jedno lijepo prijateljstvo. „Priželjkujem da mi se ljubav dogodi. Pretpostavljam da to svaka djevojka očekuje u životu“, jasna je Kristina Santini dok njezina imenjakinja otkriva: „Oduvijek sam željela biti mladenka i mlada majka.“ Darku se ne sviđa što su društvene mreže potpuno promijenile način upoznavanja, no ipak svi kandidata pete sezone nisu izgubili vjeruj u ljubav i spremni su se prepustiti novoj bračnoj avanturi!

Parove će u ovoj sezoni spajati dva nova stručnjaka: magistar psihologije Matej Sakoman, autor i life coach Dean Pelić te gledateljima 'Braka na prvu' već dobro poznato lice - magistra psihoterapije Iva Stasiow! „ Jako sam sretna što smo u jednoj novoj ekipi i jako sam znatiželjna kako će to biti. Čeka nas ozbiljan posao“, najavila je Iva i stručnjaci su počeli spajati kandidate pete sezone 'Braka na prvu'. Prvi par koji će stati pred oltar su Silvija i Hrvoje! „Spremna sam za brak“, odlučna je Silvija, a Hrvoje kaže je siguran da će u vezu donijeti ljubav i radost! Dok buduće mladenke i mladoženje prolaze kroz djevojačke i momačke večeri, uzbuđenje raste! Svi oni dolaze s nadama, snovima i očekivanjima, ali ljubavni odnosi su nepredvidivi - tko će pronaći ljubav, a tko će se suočiti s neočekivanim izazovima? Ne propustite prvo vjenčanje pete sezone 'Braka na prvu' - večeras u 22.30 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!