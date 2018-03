Pivski rat za INmusic završio pobjedom neovisnog Crafter’sa

Na ovogodišnjem se INmusicu očekuje rekordan broj posjetitelja, njih čak 100.000. Ali ovaj put u ponudi na festivalu neće piti pivo iz asortimana neke velike industrijske pivovare, prošle je godine to bila Zagrebačka, nego jednog hrvatskog crafta. Službeno pivo ovogodišnjeg INmusica bit će Crafter’s, nova hrvatska neovisna pivovara, konkretnije njihov Hopper.

– Craft piva su trend i više nisu rijetkost u hrvatskim lokalima. Također ih dobro poznaju i naši posjetitelji iz drugih država. Međutim, postoji i taj nekorporativni faktor, vidimo da se objedinjuju velika koncertna događanja u okrilje organizatora kao što je Live Nation. INmusic ostaje neovisan pa je nekako bilo adekvatno da se na festivalu toče piva neovisne pivovare – rekao je organizator INmusica Zoran Marić. Dodao je kako je Crafter’s prva neovisna pivovara koja može zadovoljiti potražnju velikog festivala kao što je INmusic na kojem se prosječno ispije oko 100.000 piva. Od nekoliko pivovara Crafter’sova je ponuda bila najkonkretnija.

– INmusic je sjajna prilika za nas, ali i šansa da se pokaže kako neovisno pivarstvo u nas može biti itekako konkurentno u odnosu na tradicionalne industrijske pivovare. Teško je zamisliti neki bolji vid promocije od INmusica. To je veliki rock-festival, a takvi su događaji nezamislivi bez piva. Sretni smo da je odabrano baš naše pivo, to nam je izuzetan poticaj sada kada snažno krećemo na tržište gdje, osim točenog piva, nudimo i boce – rekao je Andrej Andrlić, direktor pivovare Crafter’s.

Cjenovno će pivo koje će se nuditi na sljedećem INmusicu biti nešto skuplje nego do sada, no u tome organizatori ne vide problem jer će i dalje biti u skladu s hrvatskim standardom. Za ovako veliki događaj potrebna je i snažna logistika. Ona dolazi izvana te se pivo neće točiti kao do sada kroz klasične točionike, već novom tehnologijom koja bi mogla, kako smo čuli od govornika na tiskovnoj konferenciji jučer u zagrebačkom Kulturnom centru Mesnička, donijeti malu revoluciju u svijet organizacije velikih koncertnih događaja. Zoran Marić najavio je da će, kao i do sada, satnica festivala biti objavljena u svibnju, a već se počelo pregovarati o izvođačima na INmusicu 2019.