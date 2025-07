Manuelu i Gorana čeka arena, a ona ima tajni plan: 'Borim se protiv onoga kojeg ne podnosim!'

Osvanuo je dan odluke o tjednom zadatku jer Mentor Marinko ovaj put dolazi nešto ranije. Muški dio plave obitelji probdio je noć kako bi roštilj bio u savršenom izdanju. Glavnu riječ pokušao je voditi Goran, što se Darku i Davoru nije baš svidjelo. U suparničkom taboru glavni su bili Dario i Ivan, također bruseći posljednje detalje, ali i mozgajući koga će nominirati. Mario je i dalje bio pod dojmom toga što je izglasan za prvog duelista pa je računao tko bi mu se u areni mogao pridružiti. Nikolina je bila uvjerena da će to biti upravo ona. Voditeljica Nikolina Pišek sigurnim je korakom ušetala u kuću plave obitelji, dok su oni s nestrpljenjem čekali njezine upute o glasanju.

„Za koga biste glasali kao protivnika Goranu?“ upitala ih je opušteno Nikolina. Gotovo svi glasovi otišli su Manueli, a obitelj je vrlo otvoreno kazala kako im nije od velike pomoći u tjednim zadacima, no nitko nije mislio da se radi o pravoj nominaciji. Ipak, voditeljica ih je razuvjerila poručivši Manueli da je ovime postala druga duelistica plavih! „Opet se ja idem boriti, opet me bacaju... Ali barem se borim protiv onoga kojeg ne podnosim“, žalila se Manuela, a ostali su je tješili da do arene neće ni doći jer će pobijediti u zadatku. Iduća Nikolinina postaja bila je štala narančaste obitelji... Oni su bili složni – kad bi morali birati, odabrali bi Darija, no njega spašava imunitet vođe.

Vrlo su opušteno odgovorili na pitanje o drugom duelistu, također misleći da je sve ovo samo uvod u pravo glasanje, a najveći broj glasova dobila je Rebecca – i tako postala Marijeva protivnica u mogućem duelu! Ponovno šokantne nominacije bile su glavna tema na imanju. Doroteja se grizla što nije shvatila ozbiljnost situacije i nominirala Manuelu. O zakulisnim igricama u plavoj obitelji odlučila je porazgovarati s Darkom, Nikolinom i Marijem. „Svjesni ste da ste u manjini, da ih morate izbacivati jednog po jednog?“ Mario ih je upitao. Zaključili su kako ih je najviše razočarala Jelena, koja sve više pokazuje svoju drugu stranu.

Manuela se, pak, osamila s Jelenom, priznavši joj da bi zbog Gorana čak napustila show: „To mi je idealna šansa... Ne da mi ga se više gledati. Znaš da mi je dosta, hoću van.“ Manja i Davor kovali su planove za budućnost svog klana. Manuela im je bila previše nepredvidljiva, a Goranov odlazak nije dolazio u obzir jer gube jednog svog člana. Mario je pokušao odgovoriti Manuelu od odustanka i izlaska iz showa. „Nije fer da novi igrači doguraju daleko... Pred njim govori da ti se ide kući, da ti je puna kapa, čisto da se on opusti, i onda ga stisni u areni“, bodrio ju je. „Mario je upravo probudio lava u meni. Ženu zmaja“, poručila je, „On ide van!“

Na imanje dolazi mentor Marinko kako bi dao svoj sud o tjednom zadatku. Obitelji su pripremile hladetinu, ali i sagradile roštilj te ispekle sočno meso. Na redu su prvo bili plavci, a mentor im je zamjerio plitak roštilj i prevelik dimnjak. Zatim je kušao i gastro-delicije te hladetinu – ukusnu, začinjenu, no bez dovoljne količine mesa. Marinka su željno iščekivali i narančasti, a glavnu riječ preuzeo je vođa Dario. Hladetina je bila zadovoljavajuća, a roštilj veći i dublji. Odluka je bila teška i ponovno su presudile nijanse – pobjedu odnose narančasti, koji su to proslavili bučno i emotivno. Selidba je uslijedila vrlo brzo, a plavci nisu krili razočaranje ponovnim ulaskom u štalu. Duelisti gubitničkog tima, Manuela i Goran, spakirali su svoje stvari i noć će provesti u kućici za izolaciju. Manuela je nastavila igrati svoju dogovorenu taktiku s Marijem i poručila: „Svega mi je dosta. Nervira me sve, međuljudski odnosi, ne da mi se. Što se mene tiče, imaš slobodan put da se vratiš nazad, da uživaš, jer mene više neće vidjeti.“ Nova epizoda 'Farme' na rasporedu je sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.