Crni Jack, Bob Barley, Fulir... domaći pivski aduti sa zvučnim imenima

Upravo sljedećeg tjedna, za vikend, još ćemo jednom proslaviti Dan svetog Patrika. Irski praznik popularan je i u nas i zbog sličnosti u povijesti između dvaju naroda, ali i zbog proslave čiji je neizbježan dio tamno pivo, konkretno stout. Kao jedan od benefita i u Hrvatskoj razvijenog craft pokreta jest i ponuda piva tog tradicionalnog otočkog stila. Iskoristili smo priliku pa stoutovima pridružili i druga tamna piva, poput portera i tamnih lagera, koja nude domaće nekorporativne pivovare.

Piva koja su široko raspoloživa i na nacionalnoj razini skupili smo na jedno mjesto u zagrebačkom Fakin Craft Baru, mjestu u kojem u pivima možete uživati na najadekvatniji način. Fakin je opremljen komorama za točena piva koja se tako mogu držati na optimalnim temperaturama, a piva možete kombinirati s ukusnim zalogajima. U preporukama nam je pomogao dr. Srđan Lisac iz Centra za kulturu prehrane u Zagrebu, dr. Lisac je i sommelier po uglednoj engleskoj školi The Beer Academy. U Centru za kulturu prehrane održavaju se i različiti pivski tečajevi, kao i uvodni stupnjevi škole The Beer Academy. Porter je prvi široko popularizirani stil s poviješću dugom 200 godina. Popularna priča govori kako je dobio ime po nosačima prtljage na londonskim dokovima – porterima. Kako bilo, porter je obično gotovo crne boje, može biti s nijansama rubinskocrvene ili smeđe boje. Srednjeg su udjela alkohola i punoće tijela. Stout je zapravo punija i jača verzija portera. Poznajemo ga već odavno, kroz Guinness, no danas se u izboru zanatskih piva može pronaći zaista kvalitetnih doživljaja. I kod portera i kod stouta pjena je umjerena do niska, brzo nestaje. Što se tamnih lagerskih piva tiče, i ovdje se može pronaći ponešto za svakoga. Riječ je uglavnom o tradicionalnim njemačkim podstilovima poput altbiera, schwarzbiera ili bockova. Lageri trebaju imati i dozu osvježenja. – Sparivanje hrane i piva uvijek je izazov. Možemo nabrojiti četiri osnovna načina sparivanja piva i hrane. Najjednostavnije je parirati intenzitetom, da hrana i pivo budu jednako intenzivni. Ili se piva mogu nadopunjavati, pa će sladnost piva dopunjavati slatkoću u mesu. Suprotnosti mogu biti jako zanimljive. Prženi sladovi izjednačit će slatkoću u jelu, gorčina hmeljeva slatkoću u mesu. Ako je jelo izuzetno bogato, tada će ohmeljenost ili gaziranost odlično poslužiti za ublažavanje okusa koje takvo jelo donosi – kaže dr. Lisac.

Prženi slad i kava

Tamna piva su sladna, često su jako izražena okusa i arome prženog slada. Mesna su jela prirodan izbor za ova piva, odabir bi trebao ovisiti o intenzitetu. Ako prevladava prženi slad, tada bi izbor bio roštilj, ali i divljač. Razmislite i o kolačima u kojima je dosta čokolade, sa sladnijim ali i jačim tamnim pivima takvi se kolači dobro slažu. Stoutovi će, dakle, biti pri vrhu popisa za nabavu ovog tjedna. – Preporučio bih Agram Stout Pivnice i pivovare Medvedgrad, pivo koje je već dugo s nama. Ima lijepu debelu pjenu, bogate arome gdje dominiraju čokolada i prženi slad koji ćete osjetiti kao karamelu, ali i lijepo uklopljeno suho voće, koji se nastavljaju u okusima sve do kraja kada će se pojaviti i nešto gorčine – kaže pivski sommelier. Stiže i novo pivo iz iste pivovare, Choco Stout koji će biti predstavljen upravo za Dan sv. Patrika. Ponuda je domaćih stoutova bogata, svakako treba spomenuti Varioničin Neon Stout, također ukusno pivo u kojem dominiraju kava i čokolada, uz malo zemljanih tonova, neće vam dozvoliti da se lako zasitite. Uočit ćete kod 5th Element Foreign Extra Stouta i brojku 4.2. To je stilizirano engleski “four two”, znači za dvoje, jer ovaj stout dolazi u pola litre. Također je riječ o pivu sjajnih aroma i punog okusa, ne bez razloga smatra se kako je ovo pivo do sada najbolje iz linije Peti element Daruvarske pivovare. Isto je i s Pulferovim Stoutom. Prvo pivo ovog stila koje je došlo od ovog zagrebačkog crafta također je dobar izbor kod kojeg je naglašen prženi slad i kava. Stout The Garden Breweryja je stari znanac. Sladniji je, čokolada i kava prisutni su u aromi i okusu, nešto je gaziraniji od ostalih, dolazi i u limenci. U trenucima dok ovo čitate, na policama će se naći i Crafter’sov Chimney, stout koji je sada raspoloživ u bocama. Znamo ga otprije kao lagano i pitko pivo s izraženim aromama i okusima kave i čokolade.

Dva lagerska favorita

Treba istaknuti i Zmajsko Russian Imperial Stout. Neki čitatelji vjerojatno znaju da riječ “imperial” znači više alkohola. No, nije samo o tome riječ, ova su piva i intenzivnija u aromi i okusu, a tako je i kod Zmajskog RIS-a. Kada se o porterima radi, izbor je prilično lak.

– Zmajsko Porter i dalje je jedno od najboljih naših piva. Pravi robusni porter sladan je, ali i s izraženom gorčinom, okusa koji dugo ostaju u ustima. Pivo za sladokusce – opisuje pivo Srđan Lisac.

Porter Prvog viškog piva, hrvatsko-norveškog projekta, ponajbolje je pivo njihovo pivo koje je stiglo u domaće dućane. Prženi slad i tamna čokolada dominiraju, punog je tijela no i pitko. Zeppelin je novija craft pivovara iz Bjelovara. Njihov porter Ra-Koon ističe se pitkošću, osjetit ćete karamelu i čokoladu, nešto jaču gorčinu na kraju, pivo koje će se svidjeti svakome. Visibaba, poznati brend koji se radi u poznatoj pivovari Kabinet u Srbiji, osim duhovitog imena nudi Bob Barleyja koji je izrazito na sladnu stranu s dosta karamele. Kod lagerskih piva ne možemo zaobići dva zagrebačka favorita. Schwarzbier Crna kraljica Pivovare i pivnice Medvedgrad pivo je naglašenih aroma i okusa karamele, ali vrlo pitko te s manje alkohola, ispod pet posto. Grička vještica, pak, jedan je od najjačih brendova iste pivovare. Spada u tamne bockove, jaka piva, i ima 7,5 posto, punog je tijela, naglašene sladnosti s kojom dolazi i okus prženog kruha. Nije bez razloga jedno od najpopularnijih medvedgradskih piva. No, posebno mjesto za nas zauzima Križevačko Tamno, koje spada među dunkele, lagerska piva popularna i u svijetu. I dalje je ovo ponajbolje pivo popularne pivovare iz Križevaca, punog tijela, bogatih aroma i okusa, gotovo kao da se radi o aleu, ne o kakvom lageru. Tamni Fulir zagrebačke Pivionice spada među altbiere, poseban stil koji se veže za njemački grad Düsseldorf, osebujan po tome što fermentira ale kvascem. Uz očekivane sladne arome nudi još i nešto voćnosti, pitko je i ukusno, svakodnevno pivo. U ovoj potrazi naći ćete još i crni india pale ale Black Jack Pivovare i pivnice Medvedgrad. Ugrubo, riječ je o pivu koje ima sve osobine popularnog stila india pale ale kojim dominira hmelj, no koji dijeli boju i dio arome i okusa s pivima u kojima je izražen prženi slad.