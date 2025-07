VIDEO Doris Pinčić Guberović otvorila dušu o majčinstvu: Zbog djece ovo ne uspijevam raditi često

Dok su brojne emisije na Hrvatskoj radioteleviziji otišle na ljetnu stanku, kultna emisija “Dobro jutro, Hrvatska” nastavlja s emitiranjem u svom uobičajenom terminu, a njezini voditelji aktivni su i na društvenim mrežama. Upravo je na službenoj Instagram stranici emisije osvanuo video u kojem je voditeljica Doris Pinčić Guberović progovorila o svojim navikama, sportu i balansu između privatnih i poslovnih obaveza. U kratkom i simpatičnom razgovoru, Doris je s dozom humora otkrila kako izgleda njezina fitness rutina, priznavši da nije uvijek onakva kakvu bi željela.

Na pitanje bavi li se trčanjem u slobodno vrijeme, voditeljica je iskreno i kroz smijeh odgovorila: - Bavim se… trčanjem iz kuhinje do sobe… Ne, šalim se, bavim se kad stignem i koliko mogu - rekla je i priznala kako zapravo ne uživa u trčanju, ali je svjesna njegovih dobrobiti, zbog čega se trudi prakticirati ga kad god joj to obaveze dopuste. - Ne volim zapravo trčati, ali mi čini dobro tako da, kad god mogu, trčim, malo se rastežem, bole me leđa i tako… Moram - kazala je Doris, čime se zasigurno poistovjetila s mnogim gledateljima koji se tjelovježbom bave više iz nužde nego iz čistog zadovoljstva.

Glavni razlog zbog kojeg ne uspijeva češće odvojiti vrijeme za sebe i trening jesu, kako kaže, brojne roditeljske obaveze. Kao majka troje djece, Doris je otkrila kako joj je ponekad teško pronaći sat vremena za sebe. - Trčanje mi je divno, trebaju ti samo tenisice i 45 minuta, sat vremena i možeš već napraviti ozbiljan trening, ali zbog mnogo roditeljskih obaveza, ne uspijevam baš često. Ali kad mogu, stvarno trčim i guram kolica nekad - priznala je voditeljica, opisujući tipičnu svakodnevicu zaposlene majke.

Ipak, voditeljica pronalazi načine kako ostati aktivna zajedno sa svojom obitelji. U videu je otkrila kako slobodno vrijeme najradije provodi na otvorenom sa svojim mališanima. - Neki rolaju, neki voze bicikl, neki romobil, neki su još u kolicima, bore se za to da izađu iz kolica, ali trčim, trčim s njima… - ispričala je sa smiješkom. Za kraj je otkrila i koja joj je aktivnost apsolutno najdraža i predstavlja joj istinski užitak: - Planinarenje uvijek, kad god se može. Planinarenje je za mene najdivnija aktivnost - zaključila je.

Njezino iskreno i opušteno izlaganje izazvalo je lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja, koji su joj u komentarima pružili veliku podršku. Iako svoj privatni život posljednjih godina nastoji držati podalje od očiju javnosti, poznato je da je Doris ponosna majka troje djece. Iz braka s Borisom Rogoznicom ima sina Donata i kćer Gitu, dok je u rujnu 2023. godine, u braku sa sadašnjim suprugom Davorom Guberovićem, rodila najmlađu kćer Divnu, i to samo dan nakon svog 35. rođendana.