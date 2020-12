Petar Grašo prebolio koronu, otkrio je i kakve je simptome imao

Popularni splitski pjevač Petra Grašo prije tri tjedna prebolio je COVID-19. Kako je kazao za Slobodnu Dalmaciju, imao je blaže simptome.

– To je bilo prije tri tjedna, imao sam blage simptome, tako da nemam što reći – izjavio je Grašo.

Pjevač je prošle godine održao mnogo koncerata, a ove je godine zbog epidemije koronavirusa malo nastupao. No, 2020. pamtit će po koncertu na praznom Peristilu tijekom lockdowna.

Početkom listopada snimio je pjesmu "Neće nas zauvik bit", naslovnu temu serije "Dar mar", koju pratimo na Novoj TV.

– Kao i mnogo puta do sada pjesma je nastala vrlo spontano i u jednom dahu, zajedno s već dobro poznatim timom čiji hitovi osvajaju srca publike i vrhove ljestvica slušanosti. Sjedio sam s Tončijem Huljićem u studiju, radeći na novom albumu, u pauzi mi je odsvirao melodiju i rekao da je to tema za seriju na Novoj TV, no da još ne zna kakav bi trebao biti tekst ni tko će je pjevati – rekao je Petar Grašo.

Pjevača ćemo idućeg četvrtka gledati na Novoj TV u sklopu tradicionalnog humanitarnog koncerta "Želim život" u čast preminuloj novinarki Ani Rukavini.