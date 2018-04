Petar Grašo 5. svibnja u Osijeku pjeva svoje najveće hitove

U sklopu svoje aktualne turneje, Petar Grašo 5. svibnja stiže u Osijek, gdje će održati koncert u dvorani Gradski vrt.

Nakon mnogih nezaboravnih trenutaka koje je zajedno sa svojom publikom proživio prošle godine, Petar Grašo s novim hitom Ako te pitaju, koji obara sve rekorde slušanosti, a primio je nagradu i za pjesmu godine, nastavlja veliku koncertnu turneju. Dok se još priča o spektaklu u Areni Zagreb koja je, uz Spaladium Arenu, bila kruna glazbenikove bogate karijere, ali i nedavnom velikom koncertu u Rijeci, Grašina koncertna čarolija napokon stiže i u srce Slavonije, u Osijek.

Uz aktualan hit - Ako te pitaju, koji je sa svojim video izdanjem u samo 2 mjeseca premašio 7 milijuna pregleda na YouTubeu, Grašina publika, u sklopu predstojeće turneje u arenama i dvoranama, moći će uživati i uz pjesme Moje zlato, Srce za vodiča, Uvik isti, Volim i postojim, 92, Ko nam brani te u ostalim Grašinim bezvremenskim uspješnicama.



– Najljepša stvar na koncertima uistinu je trenutak kad publika od riječi do riječi otpjeva cijeli koncert. Uistinu sam zahvalan što nakon svakog nastupa shvatim koliku vojsku ljudi koji me vole imam ispred sebe i to je stvarno moje najveće postignuće. Nadam se da ću i dalje zadržati njihovo povjerenje – rekao je Grašo ususret osječkom koncertu.

Ulaznice su po cijenama od 90 kn za parter i 110 kn za tribine, dostupne su u sustavu Ticketshop.hr i na svim prodajnim mjestima Ticketshopa, od kojih ističemo ona u Osijeku: Dancing Bear Osijek, Trg Ante Starčevića bb, TISAK media Osijek II Gacka 10, te TISAK media Osijek Portanova, Svilajska 31a.