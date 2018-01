Petar Grašo pobjednik Dana najbolje domaće glazbe!

Pjesma 'Ako te pitaju' Petra Graše, prema glasovima slušatelja Narodnog, proglašena je najboljom pjesmom 2017. godine. U konkurenciji trideset pjesama, njih deset je ušlo u samo finale, a sve je kulminiralo live show programom u kojem je Grašo odnio pobjedu.

"Zahvalan sam autorima pjesme, mojim prijateljima Tončiju i Vjekoslavi koji su opet pokazali da me poznaju u dušu kao i Narodnom zato što prepoznaje pjesme poput ove. Ipak, najveća zahvala ide mojoj publici. Oni su glasali za ovu pjesmu i dali mi po tko zna koji put na znanje koliku vojsku ljudi koji me vole imam ispred sebe i to je moje najveće postignuće“, izjavio je pobjednik Petar Grašo koji je spektakularno zaključio 2017, ali i sjajno otvorio glazbenu 2018. godinu.

U velikoj završnici Dana najbolje domaće glazbe uživo su nastupili i Gibonni ('Bella figura, bella pitura'), Damir Kedžo ('Ljubavi moja'), Jelena Rozga ('Ne pijem, ne pušim), Opća opasnost ('Kriva si'), Marko Kutlić ('Srce se spasilo'), Nina Badrić ('Vrati me'), Klapa Rišpet ('Šta mi ljube oćeš kazat'), Toni Cetinski ('Laku noć') i Željko Bebek koji otpjevao 'Ako voliš ovu ženu' koju inače izvodi u duetu s Oliverom Dragojevićem.

U dvosatnom showu, kojem su domaćini bili Doris Pinčić i Hrvoje Kečkeš te Nives Ivanišević i Marko Bratoš, svim finalistima su uručene kristalne statue 'Bilo naroda'.

„Ponosni smo što smo najveći promicatelj hrvatske glazbe, što posebno cijene naši slušatelji koji već više od dvadeset godina drže Narodni na samom vrhu najslušanijih radijskih postaja u Hrvatskoj“, rekao je direktor Narodnog Katijan Knok.

U izboru najbolje pjesme moglo je sudjelovati više od 1,3 milijuna slušatelja Narodnog, najslušanijeg radija u Hrvatskoj. Ovo je druga godina zaredom da Narodni organizira Dan najbolje domaće glazbe. Prošle godine pobjedu je odnijela Nina Badrić.