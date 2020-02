Parodijom o Josipi Lisac je Maji (10) vratio osmijeh na lice: 'Za koji dan stiže u Zagreb!'

Više od milijun puta pregledana je parodija zagrebačkog glumca Marina Bukvića na izvedbu himne Josipe Lisac na inauguraciji Zorana Milanovića. I dok su mnogi u parodiji uživali smatrajući kako iza svega leži tek dobar smisao za humor, Bukvić je svojim priznanjem o pravom razlogu snimanja parodije mnoge ostavio bez teksta. U pozadini svega bio je viši cilj, a to je pomoć jednoj majci koja je svojoj djevojčici htjela život učiniti dostojanstvenijim, a zbog osude okoline, ali i reakcije supruga, pomoć nije htjela tražiti javno. Učinio je to stoga Marin na način da to zapravo nitko nije ni znao.

Siromaštvo nije sramota

– Želio sam na neki način internetski linč koji se stvorio prema gospođi Lisac pretvoriti u humor i u isto vrijeme napraviti od toga nešto dobro. Gospođa Lisac i gospodin Ružić su oboje intelektualci, vrhunski glazbenici i siguran sam da su između redova mogli pročitati da mi namjera nije bila da ih obezvrijedim na bilo koji način – kaže Marin koji se i ovog puta susreo velikom neugodom majke jer je morala tražiti pomoć za svoju djevojčicu. – Kako bismo zaštitili identitet djevojčice i majke, nazvat ćemo je Maja. Maja je djevojčica koja pohađa treći razred osnovne škole u lijepoj nam Slavoniji. Do sada je bila dobra učenica, ali od sada će biti još bolja jer ćemo Maji opremiti i prilagoditi novu sobu njezinim potrebama. Velika želja joj je bila doći u Zagreb gdje ćemo obaviti kupnju i otići u kino u kojem nikada nije bila. Spojili smo ugodno s korisnim tako da za koji dan stiže vlak iz Slavonije! – otkriva Marin i ističe kako svi zajedno maknemo stigmu sa siromaštva jer biti siromašan nije sramota.

I sam priznaje kako se nakon što se susreo sa zahtjevom Majine majke Biljane osjećao nemoćno. – Znao sam da običan apel za pomoć neće rezultirati uspjehom jer sam pokušao mnogo puta tako, da sam odlučio iskoristiti aktualnost i pretvoriti linč koji je nastao u humor, onaj koji je na kraju pomogao! – govori mladi glumac. Pojašnjava i kako prikupiti potreban novac u konačnici i nije bilo toliko zahtjevno. – Stvar je poprilično jednostavna. Iako mnogi ljudi i dalje smatraju da su pojedinci koji se bave društvenim mrežama nebitni za društvo, ovo je jedan od primjera kako mogu i pozitivno djelovati. Zbog viralnosti videa, aktivnost na profilima drastično se povećala. Veća aktivnost profila podrazumijeva veći interes oglašivača koji se žele reklamirati preko društvenih kanala. Kada sam zbrojio dobit od YouTubea, Instagrama i Facebooka, na kojima sam aktivan, dobio sam dovoljno da pomognemo Maji! – pojašnjava glumac koji je za pomoć prikupio gotovo tri hrvatske prosječne plaće. Kaže, sasvim dovoljno da se ostvare Majini snovi. A osim Majinih, Marin je ostvario snove mnogih.

Primjer drugima

Još prije Božića odrekao se svih svojih glumačkih honorara kako bi potrebitima platio račune i riješio ih ovrha. U tome mu je pomogla i kolegica Ena-Sanan Hdagha s kojom glumi u dječjoj predstavi “Ljepota naše različitosti” koju osim u kazalištu igraju i u bolnicama, izbjegličkim kampovima i domovima za nezbrinutu djecu, a sve s jednim ciljem – vratiti osmijeh na što više tužnih i zabrinutih lica. – Prije nekoliko godina na večerima poezije u domu za umirovljenike u Zagrebu predraga teta Ana rekla mi je da nakon što umremo, za nama neće ostati ono što smo sakupili za sebe, već ono što smo dali drugima. Nažalost, teta Ana više nije s nama, ali njezine riječi postale su mi svojevrsni putokaz u životu. Davati ljubav – to je vrijednost. I nemojte misliti da je davanje samo novac – pokloniti možete i osmijeh, lijepu riječ, zagrljaj, podršku – pokušajte barem jednom na dan. Vaša duša će vam biti zahvalna – zaključuje Marin.