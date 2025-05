Serija nastala prema argentinskom stripu iz 1957. godine dostojna je slavnog predloška

El Eternauta, Netflix

Sjajna je stvar što je ovaj izuzetan argentinski strip konačno dobio dostojnu ekranizaciju. Bilo je pokušaja i prije da se stripovima znanstveno-fantastična priča koju je stvorio Héctor Germán Oesterheld stavi na ekran, no nije bilo ozbiljnijeg nastojanja da se dođe do međunarodne publike. Naravno, rješenje je Netix koji je pomogao u stvaranju serije budžeta oko 15 milijuna dolara. A rezultat je doista impresivno napravljena priča. Oni koji strip poznaju, a znamo da ih ovdje ima, znaju kako se radi o kataklizmi gdje otrovan snijeg pobije većinu populacije, no on je tek uvod u invaziju izvanzemaljske rase. Treba znati da se ne radi o nekakvoj pomodnoj priči kakvih ima poprilična gomila sve u skladu s vremenom u kojem živimo, jer je “El Eternaut” objavljen još 1957. godine, dakle u doba kada su ovakve priče bile doista tek plod mašte autora, a ne vremena u kojem se živi. Ne može se reći, iako smo navikli i da s neengleskih govornih područja dođu kvalitetne stvari, ovo je doista odlično, i u smislu produkcije koja je posložena zaista dobro, preko scenograje, pa i glume, koliko možemo procijeniti s obzirom na to da se govori na španjolskom. Korišteno je čak 35 lokacija u Buenos Airesu te u tri argentinske regije i još 25 napravljenih za seriju. Nije smjelo biti nimalo drugačije jer “Eternaut” u Južnoj Americi ima sasvim posebno značenje. To je i zbog nepoznate sudbine njegova autora, Oesterhelda, koji je nestao 1977. u čistkama koje je provodila argentinska vojna hunta, a koji je bio i politički angažiran, čak i glasnogovornikom krajnje lijeve argentinske gerilske skupine Montoneros. Pogotovo se njegova politička motivacija vidi u nastavku originalnog stripa koji je objavio 1969. godine, a koji je završio u ilegali nakon rata koji su protiv gerilaca povele vlasti. Činjenica da je u čistkama nestao učvrstila je strip ne samo kao kulturni simbol Latinske Amerike već i kao simbol otpora represiji bilo gdje na tom kontinentu. Bit će i druge sezone, ali ne više od toga, odnosno neće se nadograđivati originalno djelo. Čini se to i ispravnim s obzirom na to da jako naslijeđe “El Eternauta”, pogotovo vezano uz nepoznatu sudbinu njegova tvorca. Eternaut je riječ koja je, inače, nastala kao spoj riječi “eternidad”, vječnost, i “astronaut”, simbolizirajući put kroz vrijeme, odnosno bezvremenost, doista kao da je autor znao kakva će mu biti sudbina. Cijela je priča alegorija, govori o neprijateljskoj sili, kolonizaciji, stalnoj opasnosti, neprijatelju koji dolazi izvana, ali je po svemu isti kao oni koje je čovjek već upoznao. “Eternauta” svi gledaju jer se svi s tim motivima mogu povezati.