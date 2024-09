Ovaj farmer ispao je iz showa, no sada se pohvalio: Samanta Knežević je zbog mene došla u Makarsku

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je već u nedjelju od 20.15 sati na RTL-u. Pisma su podijeljena, a među sedmoricom koji prolaze dalje, nažalost, nije i 26-godišnji Mate. No najmlađi farmer sezone ipak ne tuguje, jer show mu je otvorio neke nove prilike i donio nova prijateljstva... Samozatajni kamenoklesar Mate Begović iz Kozice pored Vrgorca Mate živi s majkom i vodi brigu o čitavom imanju te se hrabro nosi sa svim seoskim obavezama, ali i poslovima. Njegovom Kozicom, čiji je najmlađi mještanin, automobili rijetko prolaze, a cura nema, pa je svoju sreću ove sezone htio okušati u 'Ljubav je na selu' kako bi ga više djevojaka primijetilo.

No, nažalost, nije uspio proći dalje jer je dobio nedovoljan broj pisama za nastavak ljubavne avanture u omiljenom RTL-ovu showu. Ostali farmeri opisali su ga kao simpatičnog i dragog, no premirnog i pretihog te istaknuli kako ga možda baš zato djevojke nisu dovoljno zamijetile.

„Očekivao sam nekako da neću proći dalje. Najmlađi sam, očekivao sam da će stariji proći. Mislim da nije presudilo što sam povučen, mislim da su me djevojke ipak zamijetile, od zadnje emisije me dosta njih dodalo na društvene mreže! Javljaju se cure“, smije se zadovoljno mladi farmer. Nakon što mu je Anita u emisiji obznanila da ne prolazi dalje, Mate je kazao kako bi volio da mu se neka djevojka javi da skupa odu na kavu i razgovaraju, no čini se kako mu je sudjelovanje u showu ipak dalo poticaj i dozu samouvjerenosti da on napravi taj prvi korak.

Naime, Mate je skupio hrabrosti i javio se bivšoj kandidatkinji Samanti Knežević, a ona je poziv prihvatila, štoviše, zbog njega je čak potegnula i do Makarske! „Bio sam na kavi sa Samantom. Zasad je prijateljski, ali tko zna što će biti. Došla je u Makarsku zbog mene. Ja sam se njoj javio, gledao sam je u emisiji i odlučio sam je upoznati, da vidim kakva je kao osoba. Svidjelo mi se što je tako vrckava i vesela“, ističe. Mladi farmer kaže kako se Samanta i on i dalje čuju i u planu je nastavak njihova druženja, a vrijeme će pokazati može li ovo novo prijateljstvo prerasti u nešto više. Zbog svoje simpatičnosti, dobrote i životne priče Mate je nakon epizode dodjele pisama prikupio brojne pozitivne poruke i reakcije gledatelja, koji su se javljali iz svih dijelova Lijepe Naše kako bi mu pružili riječ ohrabrenja, podrške i iskrene želje da ubrzo nađe onu pravu.

„Puno mi znači što sam toliko ganuo ljude. Sa svih strana mi daju podršku. I u mom selu i u Makarskoj svi mi čestitaju, zaustavljaju me, pozdravljaju“, kaže pa kroz smijeh dodaje, „Nije mi to više čudno, naviknuo sam se i pomirio s tim, što ću!“ Mate će svoju ljubavnu priču morati graditi izvan showa, a sedmero odabranih farmera koji nastavljaju svoju ljubavnu avanturu već željno iščekuju svoje dame. Kako će izgledati njihovo okupljanje i uvijek urnebesno veseli dolazak, gledatelji će vidjeti već u nedjelju u 20.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

