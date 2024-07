Trumpov zamjenik kojeg je napala Jennifer Aniston uzvratio udarac: 'To je odvratno'

Prije nekoliko dana američka glumica Jennifer Aniston (55) javno se obrušila na političara i republikanskog kandidata za poziciju potpredsjednika Amerike J.D. Vancea, nakon što su u javnosti ponovno osvanuli njegovi neukusni komentari o ženama koje nemaju djecu. Holivudska zvijezda na društvenim je mrežama napisala kako se nada da se isto neće dogoditi njegovoj kćerki, a Vance sada uzvraća udarac.

Kako izvještava Paige Six, bivši marinac u petak je gostovao Megyn Kelly Showu te o komentarima zvijezede serije 'Prijatelji' rekao sljedeće: - To je odvratno jer moja kćer ima dvije godine. I kao drugo, da je imala problema s plodnošću, kao što sam rekao u tom govoru, pokušao bih sve što mogu da joj pomognem jer vjerujem da su obitelji i djeca dobra stvar - ispričao je Vance voditeljici. Ova drama tako je dobila novo poglavlje, a sad čekamo odgovor 55-godišnje holivudske zvijezde.

Podsjetimo, Aniston je na svojim društvenim mrežama podijelila bijesnu poruku referirajući se na Vanceovo pojavljivanje u emisiji Tuckera Carlsona 2021. godine. Naime, tadašnji kandidat za senatora američke savezne države Ohio izjavio je kako su Sjedinjene Američke Države vođene od strane: - gomile žena obožavateljica mačaka koje nemaju djecu i koje su očajne zbog vlastitih života i donesenih izbora, pa žele zagorčati život i ostatku zemlje - misleći na novu kandidatkinju za predsjednicu Amerike Kamalu Harris.

Aniston je na to odgovorila putem priča na svom Instagram profilu napisavši: - Zaista ne mogu vjerovati da takvo nešto izjavljuje kandidat za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sve što vam mogu poručiti gospodine Vance jest da se molim da će vaša kći jednoga dana biti sposobna rađati i odgajati vlastitu djecu - kazala je Aniston pa nastavila:

- Nadam se da neće trebati pribjegavati alternativnim metodama začeća kao što je IVF ('In vitro fertilisation' - proces u kojem se jajna stanica spaja sa spermom izvan normalnog biološkog okruženja, odnosno u staklenki), jer joj pokušavate oduzeti i tu mogućnost - napisala je glumica. Jennifer inače svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, no otvoreno govori o svom putu prema plodnosti.

Prije dvije godine Aniston je u rijetkom medijskom istupu progovorila o vlastitoj borbi s plodnošću, pri čemu je otkrila da se i sama podvrgnula IVF-u. - Pokušavala sam zatrudnjeti. Bio je to izazovan put za mene, put rađanja bebe - započela je Jennifer osvrćući se na svoje 30-e i 40-e: - Sve godine i godine i godine nagađanja... Bilo je stvarno teško. Prolazila sam kroz IVF, pila kineske čajeve, što hoćete. Radila sam sve u svojoj moći. Sve bih dala da mi je netko rekao: 'Zamrzni svoje jajne stanice. Učini si uslugu.’ Jednostavno ne mislite na to. I evo me danas. Brod je isplovio. - priznala je zvijezda serije 'Prijatelji'. Prema svemu sudeći, njezini komentari na prošle izjave Vancea osobne su naravi.

