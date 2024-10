Oskarovka očekuje drugo dijete, u izlasku pokazala trudnički trbuščić

Oskarovka Jennifer Lawrence (34) i njen suprug Cooke Maroney očekuju drugo dijete, objavio je Vogue. Jennifer se ovog vikenda pojavila na večeri u Los Angelesu, a njezin trudnički trbuh bio je tek malo vidljiv. Inače, par već ima dvogodišnjeg sina Cya.

Glumica i direktor umjetničke galerije sudbonosno 'da' izrekli su prije dvije godine na Rhode Islandu nakon tri godine veze. S uzvanicima su slavili u luksuznoj vili, a sve do samog dana vjenčanja sve se držalo u strogoj tajnosti. Među 150 uzvanika bila su i neka poznata lica među kojima su pjevačica Adele, komičarka Amy Schumer, reality zvijezda Kris Jenner i glumica Emma Stone.

Govoreći o svojoj prvoj trudnoći, Jennifer je istakla da se nakon porođaja osjećala kao da joj je život krenuo ispočetka, opisavši taj trenutak kao prvi dan njenog novog života.

Foto: Profimedia

"Jutro nakon što sam rodila, osjećala sam se kao da iznova počinjem život. Kao da je to bio prvi dan mog novog života. Jednostavno sam bila zaljubljena. Srce mi je naraslo, i meni i suprugu, do te mjere da smo se i sami iznenadili. To je jednostavno neopisiva ljubav", izjavila je tada Jennifer.

Lawrence je nedavno progovorila da je poslije prve trudnoče prošla kroz teško razdoblje gdje je imala dva pobačaja koja je teško podnijela.

GALERIJA: Brojni poznati uživali na premijeri dugoočekivane predstave o Baby Lasagni

Ova vijest samo je najnovije poglavlje u zanimljivoj fazi njezinog života. U petak, 25. listopada, premijerno se prikazuje dokumentarac Zurawski vs. Texas, koji govori o utjecaju strogih zakona protiv pobačaja u Teksasu, a producirala ga je skupa s Hillary Clinton.

Premijera će biti u New Yorku, Los Angelesu, Austinu i San Antoniju.

VEZANI ČLANCI:

"Smatrali smo da je ključno ne samo pustiti film u tradicionalnim kinima poput New Yorka i Los Angelesa već ga učiniti dostupnim i u gradovima širom Teksasa kako bi stanovnici razumjeli što ovi zakoni o zabrani pobačaja znače u praksi", izjavila je redateljica Maisie Crow za Deadline.

Dosad je Lawrence bila najpoznatija po svojim glumačkim ulogama, od Oscarom nagrađenih filmova poput U dobru i zlu do velikih hitova poput Igara gladi. Sada Lawrence istražuje karijeru i ispred i iza kamere, s posebnim naglaskom na dokumentarce koji se bave ženskim pitanjima i širim društvenim temama, a proizvodi ih njezina tvrtka Excellent Cadavear.

VIDEO: Obožavatelji u šoku zbog tragične smrti Liama Paynea, ispred hotela su zapalili svijeće i pjevali