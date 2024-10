Ivana Paradžiković vraća se pred kamere, otkrila je i gdje te pratiteljima povjerila i ovo: U dužničkom sam ropstvu

Ivana Paradžiković godinama je uređivala i vodila emisiju "Provjereno" na Novoj TV i prije tri godine je napustila ovu televiziju i emisiju. Ubrzo nakon što je otišla s Nove TV Ivana je dobila angažman na Una TV te je počela predavati na Sveučilištu u Dubrovniku i to istraživačko novinarstvo. Sada se na Instagramu pohvalila kako se vraća pred kamere, ali u jednoj drugačijoj ulozi.

- Evo me opet ispred kamere, ali ovoga puta nisam u ulozi. Ovo je prava Ivana Paradžiković ili bolje da kažem Djiki. Još jednom sam stisnula zube i skočila u nešto posve novo. Od četvrtka sam voditeljica LOOD podcasta. Budite blagi prema meni - rekla je Ivana u videu u kojem je pratiteljima na Instagramu otkrila gdje je mogu gledati uskoro.

- Oduvijek si mi bila omiljena voditeljica, tako jedinstvena i posebna. Gdje god kročila nek te sreća prati! Ako mi nešto fali u ovoj usranoj televiziji je tvoj glas i hrabrost, samo jako Ivana najjača si. Top, top, jednostavna, a posebna! Pratim i slušam. Ti si jedna PREDIVNA osoba, jedna tako draga i lijepa osoba… Sretno u novoj ulozi, sa jedva čekanjem te očekujemo! Ti si kralj Ivana.Jednostavno to si ti kada je mikrofon ispred tebe. Prepoznatljiv glas koji baš smiruje - napisali su joj pratitelji ispod videa u kojem ih je obavijestila o svom novom angažmanu. U posljednje vrijeme Ivana se aktivno posvetila planinarenju i putovanjima na kojima istražuje nova mjesta.

- Jednom kada okusiš slobodu, nema povratka - napisala je u svojoj novoj objavi na Instagramu uz koju je stavila video kako uživa dok trči pješćanom plažom, a u pozadini je stavila pjesmu benda Florence & The Machine, 'Dog Days Are Over'. Jedan pratitelje ispod ove objave joj je napisao: 'Vele da si slobodan koliko si financijski neovisan'. Ivana mu je na to uzvratila: Ako ćemo iskreno, malo nas je slobodnih. Pa i ja prva! Imam kredit, u dužničkom sam ropstvu. Na slobodu duha sam mislila.