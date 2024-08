Oscarovac svojim potezom šokirao Hollywood: Joaquin Phoenix odustao od uloge homoseksualca

Ekscentrični holivudski glumac Joaquin Phoenix (49) ponovno je glavni predmet rasprave u filmskoj industriji. Njegova sljedeća uloga trebala je biti u neimenovanoj romantičnoj drami redatelja Todda Haynesa u kojoj bi interpretirao muškarca koji zajedno sa svojim ljubavnikom bježi u Meksiko no, kako piše američki Variety, Phoenix se povukao iz projekta samo pet dana prije početka snimanja u meksičkoj Guadalajari. Zanimljivo, glumac je zajedno s redateljem filma i scenaristom Jonom Raymondom sudjelovao u pisanju scenarija, a odluku o odustanku navodno je donio zbog 'velike treme'. Ovime je cjelokupna produkcija zaustavljena do daljnjeg i dovedena pod znak pitanja, budući da Phoenixovu ulogu ne može preuzeti nitko drugi.

Povodom novonastale nemile situacije oglasila se producentica filma Christine Vachon, koja kaže sljedeće: - Verzija ove priče uistinu se dogodila. Bila je to noćna mora. Ako nismo bili u kontaktu ili vam nisam odgovorila na poziv - to je razlog. I molim vas, ako ste u iskušenju mahati prstom ili opominjati da "To dobijete kad za ulogu homoseksualca odaberete heteroseksualnog glumca", nemojte. Ovo je bio njegov projekt koji je on donio nama, a povijest rada produkcijske kompanije Killer Films s LGBTQ glumcima/ekipom/redateljima govori sama za sebe. ( I za sve one koji ste već to napravili, znajte da užasnu situaciju činite još gorom) - napisala je na svom Facebook profilu.

Dobitnik nagrade Oscar za glavnu ulogu u filmu 'Joker' i njegovi predstavnici još se nisu oglašavali, ali među ekipom filma spekulira se da Phoenixov odlazak ima veze s grafičkom prirodom eksplicitnih scena u kojima njegov lik i lik kojeg tumači Danny Ramirez, poznat po ulozi u filmu 'Top Gun: Maverick' razmjenjuju nježnosti. Međutim, upitna je istinitost tih glasina jer, kako smo već naznačili, upravo je Joaquin jedan od koscenarista.

Ovisan o Phoenixovoj dobroj volji, film pod produkcijskom palicom kompanije Killer Films i potpomognut od kompanije MK2 Films već je prodan međunarodnim distributerima prije početka produkcije. Izvori za Variety kažu da je projekt u opasnosti,.ljudi koji na njemu rade ostali su bez posla, a ulagači u film još trebaju biti plaćeni. Ukupni gubici bi mogli premašiti sedmeroznamenkasti iznos.

Podsjetimo, Joaquin je jedno od petero djece nekonvencionalne obitelji Phoenix s kojom je prošao put od vjerskih kultova do uličnih performansa. Rođen je 28. listopada 1974. u San Juanu, Portoriko, gdje su njegovi roditelji, bivši hipiji, služili kao misionari crkve kulta Božja djeca. John i Arlyn Bottom upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je pokupio svojim autom. Skupa su proputovali Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku šireći nauk kulta Božja djeca. Supružnici su promijenili svoja imena u religioznije varijante Jochebed i Amram i dobili petero djece, a svako od njih rodilo se u drugoj državi.

Mladi je Phoenix vrlo brzo pokazao da se radi o rijetko talentiranom glumcu. Sa samo 12 godina ostvario je ulogu u debitantskom filmu "SpaceCamp". Leaf, kako se tada predstavljao, školu je napustio sa samo 15 godina, i to nakon, za njega, vrlo traumatičnog incidenta. Slava je počela uzimati danak pa je potom otišao na odvikavanje od alkohola.

- Od mojeg odlaska na rehabilitaciju pravi se velika drama, ali samo sam postao svjestan da koristim alkohol za relaksaciju, i to mi se nije sviđalo. Naprosto sam otišao u odmaralište u kojem se alkohol ne poslužuje - rekao je. Došlo je vrijeme, kazao je, da se malo posveti samome sebi. I možda novoj ljubavi jer, prema riječima njegove agentice, Joaquin stalno traži ljubav - zato što je zaljubljen u ljubav. Naposljetku ju je pronašao s još jednom kolegicom, Rooney Marom. Phoenixa ćemo kasnije ove godine moći gledati u drugom nastavku serijala o Jokeru, koji nosi naziv "Folie à deux", a koji bi na velika platna trebao stići u listopadu.

