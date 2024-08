Madonna razbjesnila Talijane! Kraljica popa rođendan želi proslaviti na povijesnoj lokaciji: 'To je kao da poklanjate teritorij'

Pjevačica Madonna ubrzano radi na pripremama za proslavu svog 66. rođendana koji je u petak, 16. kolovoza. Kako bi ovaj događaj bio pravi spektakl pjevačica je proslavu željela održati ni manje ni više u drevnim ruševinama Pompeja, piše Mirror. Pjevačica planira na zabavu pozvati 500 gostiju, a svi će se zabavljati u amfiteatru Teatro Grande. Događaj još uvijek nije službeno potvrđen, a gradonačelnik Pompeja Pietro Amitrano izjavio je da su spremni poželjeti dobrodošlicu pjevačici. No, njegovo dobro raspoloženje ne dijele njegovi sugrađani. Brojni Talijani nisu nimalo oduševljeni izborom povijesne lokacije, kao ni informacijom da je navodno potrošila 30.000 eura za njegovu rezervaciju.

"30.000 eura je apsurdno. To je kao da poklanjate Pompeje", izjavio je Michele Campisi, glavni tajnik udruge za očuvanje baštine Italia Nostra. Dodao je i da mu nije jasno zašto Madonna svoj rođendan mora proslaviti baš u Pompejima umjesto na nekoj "prekrasnoj plaži". Rosanna Carrieri, predsjednica kulturne udruge Mi Riconosci, dodala je da talijanska baština ne bi trebala biti korištena kao "scenska pozadina" za "ekskluzivne" događaje.

Podsjetimo, pjevačica koja nosi titulu kraljice popa još uvijek nastupa, a tijekom jednog od koncerata dogodio joj se i pad. Pjevačica je izgubila ravnotežu tijekom nastupa u sklopu turneje Celebration Tour u Seattleu u Climate Pledge Areni. Naime, dio njene koreografije za pjesmu 'Open Your Heart' uključivao i stolac na kojem je sjedila. Dok je plesač vukao stolac prema pozornici poskliznuo se, a Madonna je pala. Čim je završila na podu, okrenula se na trbuh i nastavila pjevati, pa se publici činilo da je to htjela i postići. Upravo zbog te njene profesionalnosti, snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama. "Nitko joj ne može ništa reći jer je i to odradila kao kraljica", pisali su fanovi.

Zbog ponašanja na koncertima pjevačicu dva obožavatelja i tuže i to zbog kašnjenja na koncert više od dva sata. Radi se o koncertu koji se odvio u New Yorku 13. prosinca prošle godine, a ono što je zasmetalo je što što su oni 'morali ustati rano ujutro' idućeg dana, a zbog kasnijeg početka koncerta on je trajao do jutarnjih sati

Prema informacijama koje stoje u sudskim dokumentima, a prenio je The Independent, Michael Fellows i Jonathan Hadden rekli su da Madonna nije izašla na pozornicu do 22:45, dva sata i 15 minuta nakon zakazanog početka nastupa u 20:30. Koncert je završio tek u jedan ujutro, što je značilo da su mnogi imali ograničen javni prijevoz ili povećane troškove prijevoza. Fanovi koji tuže pjevačicu kažu da ne bi platili karte da su znali da će završiti tako kasno. Dvojac tvrdi da su pretrpjeli "stvarnu štetu" zbog Madonninog kašnjenja, što uključuje "razočaranost, uznemiravanje, potrošeno vrijeme, frustraciju i ljutnju", ali i smanjenu mogućnost obavljanja obiteljskih obaveza idući dan.

- Tuženi nisu dali nikakvu obavijest vlasnicima ulaznica da će koncerti početi mnogo kasnije od vremena početka otisnutog na ulaznici i kako je oglašeno, što je rezultiralo satima čekanja vlasnika ulaznica - stoji u tužbi koja je podnesena u srijedu, 17. siječnja.

