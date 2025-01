Omiljeni HRT-ov voditelj iznenadio podatkom o svojoj težini: 'Cijeli život jedem sve što mi padne na pamet'

Na Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', objavljen je video na kojem voditelj Ognjen Golubić otkriva detalje o svom fizičkom izgledu. Na početku snimke iznenadio je gledatelje otkrivši svoju visinu i težinu.

- Ovisi je li se mjerim ujutro ili navečer. Ujutro znam biti 192 cm, navečer se već znam smanjiti pa je to nekih 190 cm. Ali recimo 192', rekao je Ognjen pa odgovorio koliko ima kilograma: 'Isto ovisi o periodu. Nakon božićnih i novogodišnjih blagdana puno više nego tijekom ljeta. Od 94 kg pa čak možda i do 101 kg. Nikad nisam bio na dijeti, jedem sve što mi padne na pamet, cijeli svoj život', kazao je voditelj.

Ognjen Golubić godinama je već zaštitno lice HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska", ali i mnogih drugih projekata. Iako je aktivan na društvenim mrežama, svoju privatnost nastoji sačuvati samo za sebe. Ipak, poznato je da je skoro tri desetljeća u sretnoj vezi s nevjenčanom suprugom Bojanom Štetić, a s kojom ima i 17-godišnju kćer Dugu. Na društvenoj mreži Instagram tek povremeno dijeli fotografije sa svojom obitelji, a u siječnju 2023. je partnerici posvetio i emotivnu objavu povodom njihove 25. godišnjice veze.

- Dugačko zajedničko putovanje započelo je na današnji dan 1998. godine. U četvrt stoljeća prešli smo stotine tisuće kilometara, realizirali lijepe poslovne karijere, odgajamo pametnog malog čovjeka, sazreli kao ljudi. Putovanje koje traje uz još bezbroj neispričanih priča i izazova - napisao je tada uz njihovu fotografiju iz mlađih dana. Jednom prilikom za medije je otkrio i kako se nikada nisu vjenčali jer oboje "preziru društvene norme". Za Gloriju je 2022. godine otkrio i zašto se nisu odvažili na taj sudbonosni korak. - Vrlo brzo sam shvatio da je drugačija, žena s inicijativom, a dva tjedna poslije već smo bili za­­­jedno. Zbog društvenih normi koje preziremo nikada se nismo vjenčali. Tko zna, možda još čeka da je zaprosim, no s obzirom na to da je ona "alfa" u našoj vezi, možda zapravo ja čekam njenu prosidbu - objasnio je Ognjen.

GALERIJA: Melania Trump zasjala na inauguracijskom balu uz supruga Donalda, svi hvalili njenu eleganciju

Podsjetimo, Ognjen se ponekad na društvenim mrežama voli pohvaliti i sportskim uspjesima. U slobodno vrijeme bavi se triatlonom, a u listopadu ove godine je završio Ironman utrku u Barceloni, jednu od najtežih utrka na svijetu. Ognjen je utrku posvetio prerano preminulom prijatelju i pokojnom ocu Mili, koji je umro 2022. godine. - Ironman utrka u Španjolskoj. Calella, Barcelona. Prije više od godinu dana bila je ideja da to bude njegov prvi full. No za Vladu su neke više sile imale druge planove. I baš zato, za našeg predobrog i uvijek nasmijanog – ovaj je bio za njega. I pratio me po putu, osjetio sam da dobacuje i da se smije na svakom kilometru. I baš zato bio je ovo jedan veliki gušt. Još sve to poklopilo se da je utrka na rođendan mog tate, tajming nije mogao biti bolji. Pa dečki – ovaj je bio za vas. Hvala vam što ste me cijelim putem pratili - napisao je na Instagramu.

Inače, novinarstvom se počeo baviti još u mladim danima kada je imao angažman na Radio Brodu i Brodskom listu, a na HRT-u se od 1998. godine. Osim što već 12 godina u "Dobro jutro, Hrvatske" vodi i dokumentarno-znanstveni program u emisiji o prometu "Istrage prometnih nesreća".

VIDEO: Nakon pobjede Zorana Milanovića na mrežama svi pišu o Josipi Lisac: Što mislite, tko bi trebao pjevati himnu ovaj put?