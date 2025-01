Zdravko Čolić na početku karijere imao je drugo ime: Mnogi mi zamjeraju što sam promijenio ime

Popularni pjevač Zdravko Čolić svoj je prvi službeni pjevački nastup imao 1969. godine s grupom Ambasadori, a 1973. godine predstavio se i publici u inozemstvu kada je nastupio na Euroviziji s pjesmom "Gori vatra". S ovom pjesmom te godine u Luksemburgu nije ostvario veliki uspjeh i bio je pretposljednji. Ipak, strani izdavači su ga primijetili i američka izdavačka kuća Warner Brothers ipak je sa Zdravkom Čolićem potpisala ugovor. Čolić je za njih snimio četiri singl ploče, dvije na njemačkom i dvije na engleskom jeziku i tu se njegova karijera u inozemstvu zaustavila jer Čolić nije pristao na opciju da se preseli u Njemačku.

Na singl pločama koje je objavio u Njemačkoj Čolić nije bio potpisan svojim imenom i prezimenom jer je njegov izdavač smatrao kako je njegovo ime i prezime teško za izgovoriti pa su mu dali umjetničko ime Dravco. - Nego, mnogi mi zamjeraju što sam promijenio ime. To je bilo neophodno radi lakšeg proboja. Zamislite nekog Nijemca ili Engleza kako pokušava izgovoriti Zdravko. Ovako je samo prvo slovo izbrisano i mnogo je lakše - ispričao je jednom prilikom Čolić. Njegove pjesme iz tog perioda koje su bile popularne su "Ruh dich aus in meinen Armen", koja je bila njemačka verzija hita "Zagrli me" te "Alles was ich hab", "Lampenfieber", "Madre Mia" i "Rock'n'Roll Himmel". Kasnije je Čolić izdao i i sing na engleskom jeziku i to 1987. godine, a singl se zvao "Light Me – I'm Not a Robot Man".

Iako se kroz glazbeno putovanje može pohvaliti brojnim uspjesima, kod Čolića također postoje stvari za kojima žali: - Žao mi je što rijetko izdajem CD. Ne znam li je to zbog suradnika, producenata... Mada i ja posljednjih godina sam pišem pjesme. Prije smo za tri mjeseca pravili ploče, a sada je sve sporije. To mi je žao. Volio bih da izađe više novih pjesama. Postoje pjesme koje mlađa publika ponovo otkriva. U 90 posto slučajeva pjesme bolje zvuče uživo nego na snimci - istaknuo je pjevač u jednom intervju.

