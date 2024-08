Omiljena radijska voditeljica oduševila fotkama u minijaturnom bikiniju: 'Tako predivna'

Radijska voditeljica Ivana Mišerić javila se s odmora. Ivana je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima je pozirala u minijaturnom bikiniju i oduševila pratitelje. Fotografijama je otkrila da se nalazi u Istri, a pozirala je u bež kupaćem kostimu i tako istaknula svoju savršenu figuru. "Osim što je fotogenično, ovo je najmagičnije mjesto u Istri", poručila je voditeljica, a ubrzo su krenuli i komplimenti. "Tako prirodna, tako predivna", "Zgodna Ivana", poručili su joj.

Podsjetimo, Ivana je nekoliko dana za odmor uhvatila i u srpnju kada je također objavila nekoliko fotografija. Ivana je tada u crnom badiću upijala zrake sunca, a njezina prepoznatljiva boja kose savršeno se istaknula na svjetlosti. Cijeli ljetni look upotpunila je zlatnim nakitom koji se vrhunski uklopio i uz njezin preplanuli ten. Pratitelji su je u komentarima obasuli lijepim komplimentima. "A daaaaj! Ne možeš biti tako zgodna", ''Lutka s naslovne strane!'', "Ivana, izgledaš prelijepo", "Prekrasna", "Volim kad žena prkosi godinama", "Blistaš", pisali su joj tada.

Ivana je izuzetno aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli razne novosti iz privatnog i poslovnog života. Svi su upoznati s njezinim četveronožnim ljubimcem, samojedom imena Frida, kojeg često ponosno pokazuje, pa je tako bilo i nedavno. Povod za objavu tada je bila proslava Fridinog rođendana, a Ivani i psu na fotografiji se pridružio i njezin partner Dražen Kovačević, kojeg pak rijetko viđamo u njezinom društvu.

Mišerić je objavila galeriju fotografija uz koje je priložila emotivnu čestitku: - Fridica je danas napunila 13 godina. Koliko to biće može dati ljubavi, sreće i svjetla ne mogu se načuditi. Spasila me bezbroj puta. Jaka je, borbena i željna života. Ne znam koliko još vremena imamo, zato je ‘dišem’ jače nego ikada. Svaki novi dan nam je poklon, idemo dalje... dan po dan, do novog rođendana. Moj mravojed. Žena Buca. Brunhilda. Feđa. Sunce moje - napisala je Zagrepčanka, a na prvoj fotografiji vidimo nju, Dražena i Fridu kako s igračkom poziraju u zajedničkom stanu. Voditeljica je kroz ostale fotografije pokazala još nekoliko dirljivih zajedničkih trenutaka.

