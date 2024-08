VIDEO: Sandra Elkasević nam je otkrila kako se odlučila za bacanje diska i gdje čuva svoje medalje

Sandra Elkasević večeras je u Parizu osvojila svoju treću medalju na Olimpijskim igrama, i tako se svrstala među rijetke atletičarke kojima je to uspjelo. Jedna od naših najboljih sportašica svih vremena prošle je godine bila gošća Nevena Ciganovića u njegovoj emisiji "U povjerenju", a tamo mu je otkrila i neke detalje iz svog života.

– Probala sam sve discipline, a najbolja sam bila u eksplozivnim disciplinama, tako da su mi skokovi i bacanja sjeli na prvu. Kako sam se razvijala, počela sam s bacanjem loptice i kugle, a kad sam prvi put probala disk bila je to ljubav na prvi pogled – rekla je i dodala kako na svakom treningu baci između 70 i 100 hitaca. Nevena je zanimalo i kakav je osjećaj biti najbolji na svijetu te ima li i dalje motiva.

– Pa to je osjećaj koji me tjera dalje. Stalno me pitaju imam li još motiva i koliko još mogu. Već sam dugo u sportu pa ljudi misle da imam mnogo više godina nego što zaista imam. Taj osjećaj da radiš ono što voliš najbolje na svijetu najbolji je motiv za dalje – misli Sandra. Naša je atletičarka govorila i kako izgledaju natjecanja te je rekla da se, kada završi natjecanje, najviše voli opustiti i ne razgovarati više o atletici. Ciganović ju je pitao i za mišljenje o transrodnim osobama koje se više ne mogu natjecati u ženskoj atletici.

– Bila je jedna transrodna osoba koja je nastupala, Caster Semenya. Bila je mnogo bolja od drugih djevojaka zbog razine testosterona. Čak su je stavili i na stimulanse da joj snize razinu testosterona i opet je bila predobra. Atletika je po tome posebna, jer se znaju razlike između muškarca i žena. Svaki je muškarac bolji od žene, koliko god ona bila superiorna i jaka. Mislim da je to pravilna odluka – rekla je Perković i dodala da ih često testiraju na doping.

– U atletici je to jako bitno jer smo mi individualni sport, pa je bitno da smo čisti. Mene su ove godine testirali 60 puta, što znači da ti doma dođu svaki četvrti, peti dan i uzmu urin ili više puta godišnje vade krv i gledaju ima li promjena. Moji su doma naviknuli da me gledaju dok mokrim. Nekad se zna dogoditi i da čekaš dva, tri sata nakon natjecanja da se pomokriš. To su ružne strane ovog sporta – otkrila je Sandra.

Sandra je Cigiju kazala i kako je, za razliku od svog supruga Edisa, itekako aktivna na društvenim mrežama, gdje često stavlja i slike s njihovih putovanja.

– Ja sam žena, volim pogledati što drugi rade i podijeliti što i ja radim. Mislim da je to odličan oblik komunikacije s prijateljima, naravno ako se ne pretjeruje. U korizmi ugasim društvene mreže pa se svi pitaju gdje sam nestala. Također, ne stavljam ništa ni dok mi traju natjecanja. Onda u kolovozu gledam svoje prijateljice kako ispijaju koktele na plaži, dok ja "kopam njivu" na natjecanju ili pripremama – rekla je Sandra i dodala da je jako emotivna, pa se veže za svoje uspjehe. Kada je osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Londonu, htjela je uzeti taj disk s natjecanja za uspomenu, no nisu joj ga dali. Sve medalje i pehare čuva kod mame u Dubravi.

– Mama mi je sve u životu, ona je sve prošla sa mnom u životu – emotivna je bila Sandra.