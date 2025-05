Odličan početak novog para! Bojana i Darko uživaju na medenom mjesecu: 'Sve ide pravim putem'

U sociološki eksperiment RTL-a "Brak na prvu" prošlog tjedna ušao je i novi par. Radi se o Bojani i Darku koji su se nakon vjenčanja uputili na medeni mjesec na kojem se odlično provode. Naime, oboje su zadovoljni izborom partnera te se slažu. Darko je pun pozitivnih dojmova o svojoj supruzi. "Kliknuli smo, ne mogu reći da nismo kliknuli na toj nekoj određenoj razini. Osjećamo se ugodno jedno pored drugog tako da ide to sve pravim putem", komentirao je. "S Darkom mi je ugodno tako da mi je ugodno i da podijelim neka svoja prošla iskustva", rekla je Bojana. Par su u njihovom apartmanu dočekale delicije, a Darko se odlučio raskomotiti. Bojana je rekla da neće još jer joj je hladno. "Nisi me dovoljno ugrijao", poručila mu je. "Ništa, ženo, morat ćemo to popraviti", istaknuo je Darko.

Foto: RTL

Podsjetimo, Darko je očekivao ljubav na prvi pogled, a Bojanu je u životu uvijek vodilo srce jer je tako ispravno. Mladenka je Darku darovala knjige, on njoj naušnice i jedva su čekali da vjenčanje pa da upoznaju partnere koje su im stručnjaci namijenili.

Mladoženja je pozdravio goste, a kuma je komentirala da nije mladenkin tip, ali i da je karakter važniji od izgleda i na prvu misli da Darko ima super karakter. Mladenci su se srdačno pozdravili, a Darka su odmah osvojili njezina pozitiva i osmijeh. „Osvojila me na prvu“, rekao je, a Bojana je komentirala da joj odgovara njegova energija i bila je zadovoljna.

Bojani su se svidjeli Darkovi zavjeti, a i njemu njezini. Ceremonija je protekla u ugodnom tonu, a gosti su bili zadovoljni viđenim, pogotovo kumovi i mladoženja. „Totalno je moj tip osobe“, rekao je Darko tijekom zajedničkog fotografiranja i dodao da bi to mogla biti zaljubljenost na prvi pogled. „Ulijeva mi neko povjerenje i sigurnost, zasad sam zadovoljna“, bila je malo opreznija u izjavama mladenka.

Darko i Bojana su i pozirali zajedno fotografu i smješkali se. "Ja se uvijek smijem", rekla je ona. Darko je istaknuo da mu se sviđa što je pozitivna osoba. Bojana je priznala i da se nekad smije kad joj je neugodno da ne pomisli da je bezobrazna u takvim trenucima. "Što više Bojanu upoznajem, to mi se više i više sviđa", komentirao je Darko.

Bojana je tijekom poziranja otkrila Darku da je jako kritična prema sebi. "Kile su kao i godine samo broj", komentirao je on. Rekao je da je Bojana potpuno njegov tip osobe. "Vjerujem u ljubav na prvi pogled i ajmo reći da bi ovo, bar s moje strane, mogla biti nekakva ljubav ili zaljubljenost na prvi pogled", otkrio je Darko. Tijekom poziranja rekao je Bojani da je prekrasna.