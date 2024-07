Novo poglavlje u turbulentnom razvodu slavnog para: 'Nemam s čim nahraniti djecu, a on časti zaručnicu'

Bivši glumački par, Alice Evans i Ioan Gruffudd, okončali su svoj brak nakon 13 godina zajedničkog života, no čini se da je na kraju priče umjesto točke uslijedilo trotočje kao znak nastavka ove mučne sage. Malo je reći da dvojac nije ostao u dobrim odnosima, a sad izgleda da se situacija dodatno pogoršala. Naime, kako piše britanski Daily Mail, glumica je optužila bivšeg supruga da joj od svibnja ne uplaćuje alimentaciju, zbog čega se našla u velikim financijskim problemima.

Štoviše, Alice tvrdi da zbog nestašice novca nije u mogućnosti 'staviti hranu na stol' te će biti prisiljena koristiti bonove za hranu kako bi prehranila svoju djecu. U pravnim dokumentima podnesenim 1. srpnja od strane odvjetnika 55-godišnje Evans stoji da ona ima potpuno skrbništvo nad zajedničkom djecom, 14-godišnjom Ellom i 10-godišnjom Elsie, ali i da od njihovog oca, 50 -godišnjeg Gruffudda u dvomjesečnom periodu nije primila nikakvu financijsku potporu.

Glumica također kaže da, dok ona jedva spaja kraj s krajem, Ioan zajedno sa svojom novom zaručnicom Biancom Wallace putuje diljem svijeta i uživa u raskošnom životu. Pritom otkriva kako je bivši muž sebi i Bianci kupio nove satove marke Rolex te svojoj dragoj poklonio skupocjeni zaručnički prsten, kao i to da je bio na globalnoj promotivnoj turneji povodom izlaska novog filma 'Bad Boys: Ride or Die'. Na temelju toga Alice od suda zahtijeva da donese odluku kojom će suprug njoj i djeci isplatiti zaostalu alimentaciju.

U vrijeme objave ove priče, Instagram profili Gruffudda i Wallace već su bili zaključani za javnost, no objava iz svibnja 2024. koju je podijelila Wallace prikazuje nju kako nosi zeleni Rolex sat. Doduše, nije poznato je li riječ o satu na koji se Evans referira u sudskim dokumentima.

- Alice podnosi zahtjev za socijalnu pomoć jer ne može uzdržavati sebe i djecu. Ročište je najavljeno za nekoliko mjeseci i Alice neće moći preživjeti bez primanja suprugove potpore. Ioan ima mogućnost plaćanja bračne potpore na temelju njegove veće financijske sposobnosti i njegovog raskošnog načina života. Iz tih razloga, Alice traži alimentaciju za djecu - izjavila je glumičina odvjetnica Janina Verano.

Podsjetimo, negativne osjećaje koje gaje jedno prema drugome glumci su prenijeli i na djecu, za čije skrbništvo se bore, pa je sada u cijelu situaciju upletena i njihova maloljetna kći Ella koja je optužila novu djevojku glumca, Biancu Wallace za zlostavljnje. Ella je kazala kako joj je Bianca, kada je pokušala pobjeći iz kuće nakon žestoke svađe, zalupila vrata o glavu, te joj je nanijela modrice.

Na sudu u Los Angelesu protiv oca i njegove nove djevojke 14-godišnjakinja je podnijela zahtjev za zabranu prilaska. Tražila je zabranu prilaska i za svoju 9-godišnju sestru Elsie jer navodi da se boji da će Bianca zlostavljati i nju.

Evans je u ožujku 2022. otkrila kako će postati beskućnica. Navodila je tada da će ona i njene kćeri, Ella i Elsie, uskoro ostati ''bez jedinog doma koji su imale''. - Djevojčice i ja danas smo doznale da ćemo za dva mjeseca postati beskućnice. Bivši je platio dobru svotu da me ušutka, pa sam oklijevala podijeliti ovo, a sada istupanjem riskiram život. No, sad kada sam ih odvela na igranje i rođendane i kada su mi rekle koliko ću im nedostajati i da jedva čekaju imati 'obiteljski dan' sutra, krenule su mi suze. Suze zbog straha. Suze zbog mogućnosti da će im srca biti slomljena. One vole ovu kuću. Neće to biti kraj svijeta. Možemo naći neki stan i neko vrijeme plaćati najam, sigurna sam - napisala je tada na društvenim mrežama Evans koja je u ožujku zatražila skrbništvo za svoju djecu s pravima posjeta oca.

Nije otkrila je li stvarno ostala bez kuće do sada. Razlaz Alice i Ioana poprilično je turbulentan, pogotovo što se u međuvremenu pojavila i treća osoba – glumčeva djevojka Bianca Wallace te sada prljavi veš, osim u medijima, iznosi i na sudu. Tako je glumac prvi put ispričao kako ga Evans maltretira porukama, zbog čega je zatražio i zabranu prilaska. Sudu je dostavio 113 stranica poruka i mailova koje mu je privatno slala Evans, a dodao je i objave na društvenim mrežama u kojim ga je, između ostalog, optužila i da se drogira.

- Prijetila je će mi učiniti ono što je Amber Heard učinila Johnnyju Deppu, da će reći ljudima kako sam zlostavljao naše kćeri i nju, da će pozvati policiju ako ne udovoljim njezinim zahtjevima... Prijetila je da će me prikazati kao narkomana i strpati u zatvor, da će napisati lažan dnevnik iz pozicije žrtve zlostavljanja i objaviti ga... Čak je rekla da će uništiti moju majku. Govorila je da će pobijediti jer će svi povjerovati njoj, a ne meni – kazao je Gruffudd.

Inače, bivši supružnici upoznali su se za vrijeme snimanja filma 102 Dalmatinca, a Ioan je priznao da mu je glumica dala ultimatum, zbog čega su se 2007. vjenčali. Imaju dvije kćeri, Ellu Betsi i Elsi Marigold. Obje su dobili uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Glumica je kazala kako su kasno počeli graditi obitelj zato što su im karijere tada bile važnije u jednom intervjuu u kojem je opisala koliko je njezin put do majčinstva bio skup i težak jer nisu mogli dobiti bebu prirodnim putem. I s medicinski potpomognutom oplodnjom, koja je tada koštala oko 60 tisuća kuna imala je samo 20 posto šanse da ostane trudna, srećom, na kraju joj je uspjelo.

