Liječnica iz 'Braka na prvu' ima novi projekt, a otkrila je i svoj ljubavni status: 'Teško je naći muškarca koji me može pratiti'

Veseo i ugodan glas dočekao me s druge strane slušalice nakon što sam skrolajući Instagramom jednog četvrtka naletjela na najavu novog podcasta i shvatila da o tome još nismo pisali. Nastavila sam pretraživati po internetu u nadi da ću pronaći epizodu te je odslušati i tako shvatiti o čemu je riječ. No, to mi nije pošlo za rukom, pa sam se za pomoć obratila Petri Meštrić. Liječnica, bivša sudionica showa "Brak na prvu", doktorandica i content kreatorica, samo su neka od područja kojima se ova svestrana žena bavi, a koja možemo pronaći pokraj njezina imena u medijskim tekstovima, kojih nije mali broj. Upravo je ona uza sve to čime se bavi pronašla vremena i kako bi mi ispričala nešto o novom podcastu na našoj sceni. Svojom energijom i meni je popravila dan, a otkrila nam je kako je nastao "Podcast 2go", koji su joj planovi za ljeto, ali i s kime je dobra iz "Braka na prvu".

Nedavno ste se bacili u avanturu stvaranja svog podcasta. Kako ste došli na ideju za taj potez?

Iskreno, oduvijek sam sanjala da budem ispred kamera, vidjela sam se u ulozi voditeljice. Budući da mi se ta prilika nije ponudila, odlučila sam je sama stvoriti. Tako sam pokrenula ovaj podcast i emisiju zdravstvene tematike "Minute bijele kute". To je smjer u kojem se želim razvijati i dalje, naravno uz moj primaran posao liječnika. Bliski prijatelji i suradnici također su me nagovarali da krenem u tom smjeru. Imam veliku želju za dijeljenjem znanja i iskustava s većom publikom. Podcast omogućuje dublje i osobnije razgovore o temama koje me zanimaju, a koje mogu biti važne i korisne za druge. Odlična je prilika za povezivanje s različitim stručnjacima i entuzijastima iz raznih područja te razmjenu ideja s njima.

"Podcast 2go" jest ime vaše emisije. Možete pojasniti značenje?

Ideja je došla jer nismo imali studio. Sam naziv "To Go" znači da se planiramo seliti, mijenjati studije ovisno o dostupnosti. Kasnije planiram uklopiti i intervjue tijekom nekog roadtripa, na nekim neuobičajenim lokacijama, ubaciti različite aktivnosti, challenge... Samo naravno treba tu još puno organizacije kako bismo mogli ostvariti zamišljeno.

Kako je koncipiran vaš podcast?

Moj podcast prilagođen je svima, no rekla bih da je najviše namijenjen ženskoj publici. Fokusirana sam na ljude koji me prate, želim im pružiti kvalitetan i zabavan sadržaj kojem će se rado vraćati. Što se tiče samog formata, ideja mi je da imam jednog ili dva gosta, u formi intervjua i diskusije o nekoj temi.

Gdje ga sve možemo gledati?

Zasad još radimo na tom dijelu. Sigurna sam da će biti na YouTube kanalu i na mojim društvenim mrežama.

Poznato je da ste liječnica. Uz to radite i medicinsku emisiju "Minute bijele kute". Susrećete li se s predrasudama s obzirom na svoju medijsku popularnost?

Samo online. Predrasude najčešće imaju ljudi koji me nisu upoznali, koji se nisu susreli sa mnom ni u privatnom ni u poslovnom smislu. Kad me ljudi upoznaju, vide koliko ljubavi, energije i emocija ulažem u sve čime se bavim. Želim da ljudima bude jasno da zato što sam liječnica, nisam robot. Nisam rob svog posla. Neću svoje interese, hobije, na kraju krajeva svoju sreću podrediti tome da nekome budem "knjiški primjer liječnice." Uostalom, samo sretan i ispunjen čovjek može biti i maksimalno produktivan u poslovnom smislu. Nekome je punjenje baterija šetnja prirodom, nekome vrijeme provedeno s obitelji, nekome putovanja... Meni je, eto, medijska pojavnost.

Iza sebe imate i sudjelovanje u showu "Brak na prvu". Jeste li još u kontaktu s Darijem?

Tako je, i to je bila jedna od najboljih odluka u mom životu. U prijateljskom sam kontaktu s Darijem, ali rijetko.

Što biste savjetovali onima koji razmišljaju o prijavi u show?

Pitala bih ih što čekaju da se već nisu prijavili?! Savjetovala bih im da budu svoji, da dobro definiraju što žele u životu, a i što oni mogu ponuditi. Da svaki trenutak iskoriste da nauče nešto o sebi i drugima, i tijekom snimanja i tijekom emitiranja. Ovakav tip showa može nas mnogo toga naučiti o ljudskoj psihi, načinu reagiranja u određenim situacijama, očekivanjima, frustracijama, emocijama za koje nismo ni znali da ih imamo, međuljudskim odnosima... Sretni su oni koji u takvoj vrsti showa pronađu ljubav, a bogati su oni koji nauče još nešto novo o sebi i postanu još bolja verzija sebe.

Uz ovoliko posla, imate li vremena za ljubav? Ili vam ona trenutačno nije u fokusu?

Iskreno, baš i nemam, iako bih mogla i to negdje "ugurati". Moj ljubavni život ili je nikakav ili je jako turbulentan (a takva sam i ja sama). Teško je naći muškarca koji može i želi sve ovo pratiti. Pokušali su. I ja sam dala priliku. Donedavno sam bila u vezi i to je jako komplicirana priča. Muškarci se najčešće zaljube u moju divljinu pa me pokušaju staviti u teglu, pod stakleno zvono, ali ja tako ne funkcioniram. Želim muškarca koji će se zaljubiti u moju ambiciju, u moju glad za karijerom i koji će zajedno sa mnom ići ka uspjehu. Ja nisam klasična žena i naravno da u skladu s time ne mogu ni očekivati da imam kraj sebe klasičnog partnera. Voljela bih da partner na mene gleda kao na neki svoj projekt, poslovni projekt, kako god to grubo zvučalo. Jer tako ja gledam na svoj život. Samo se uz to još i dobro zabavljam, a to garantiram i njemu.

Kako se nosite s hejterima?

Mislim da se jako dobro nosim. Katkad pokušavam i komunicirati s "hejterima" jer me zanima njihov psihološki profil. Zanima me što stoji iza potrebe da nekoga vrijeđaš, omalovažavaš i što sve oni rade. Želim ih pitati tko ih nije grlio i volio kad su bili mali. Znam da to nije dobro i pokušavam se boriti s tim.

Kako se može postići da vam ti komentari ne smetaju?

Želim da ljudi znaju da ono što oni govore o meni govori sve o njima, a ništa o meni. Jer mi u drugim ljudima vidimo ono što mi sami jesmo.

Kakvi su vam planovi za ljeto? Putujete li negdje ili ostajete na Jadranu?

Planovi su mi raditi, raditi i samo raditi. Ako se i odlučim za neko putovanje na Jadran ili negdje dalje, iskreno se nadam da će biti povezano s nekim poslom.

VIDEO Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija