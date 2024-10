Novi fosili prvi put ulaze u zagrebačku Arenu 9. studenog na slavlje 55. godina karijere

Što napraviti kad se članovi nekog poznatog i isplativog benda posvađaju, ili umru, a ostali bi nastavili raditi? Odgovora kod na ima nekoliko, ali su slični, a "nove" karijere Novih fosila, Parnog valjka, Savršenih marginalaca, Prljavih kazališta, Teških industrija i još nekih, pokazuje da se sve prepreke pokušavaju zaobići, ne bi li se nastavilo dalje protiv svih otegotnih okolnosti. Novi fosili prvi put ulaze u Arenu Zagreb 9. studenoga na slavlje 55 godina rada, pa niti smrt Rajka Dujmića i prije toga publicirana pravna svađa s njim oko korištenja imena - nakon što je izašao iz benda - nisu spriječile Sanju Doležal, Vladimira Kočiša Zeca i Marinka Colnaga da održe feštu vjerojatno najkomercijalnijeg domaćeg pop benda u povijesti. Bilo je tu i zabavne glazbe prije i poslije dolaska mladog Dujmića u bend 1977., ali suštinski se radi o zapamćenoj pop glazbi od kraja sedamdesetih nadalje, zbog koji krilatica "za dobra stara vremena" u slučaju Fosila ima puno opravdanje.

Ono što je u vrijeme procvata rock scene krajem sedamdesetih mnogima, a najčešće smo svi bili nepopustljivi prema bilo kakvom otklonu od rock matrice, bila "ljiga", s vremenom je, kao i ABBA, i od kritike dobilo atribute visokokvalitetne pop glazbe kakve više nemamo i dali bi svašta da je ona danas srednja struja, a ne ovaj bofl koji se vrti po regijama. Novi fosili ostavili su iza sebe rekorde prodaje albuma, ulaznica za koncerte i dostignute popularnosti, a sve ono što je tih godina smatrano za "zabavnjak", s vremenom je postalo cijenjeno kao rijedak primjer domaće komercijalne glazbe koja je imala glavu i rep, te bila profesionalno snimljena, izvedena i sastavljena.

Nisu Rajka Dujmića uzalud zvali "mali Mozart pop glazbe". Od mladosti zvan Lima, bio je veliki talent još dok je počinjao profesionalnu karijeru u grupi Klan, jedan od zagrebačkih klavijaturista o kojem se pričalo i prije kasnijih uspjeha. No, kad je došao u Nove fosile sredinom sedamdesetih, materijalizirala se sva Dujmićeva muzikalnost uz koju je napisao seriju hitova koji su do danas ostali evergrini domaće pop glazbe. Poseban Dujmićev dar, pored dara koji je dobio s prepoznatljivom postavom Novih fosila, bio je rad s različitim pjevačicama. Pa je nakon Đurđice Barlović, koja je definirala prvu etapu karijere Fosila s Dujmićem, i za koju je napisao hitove poput "Da te ne volim", "Reci mi tiho tiho", "Saša", "Šuti, moj dječače plavi", "Plava košulja" i druge, nastavio sa Sanjom Doležal. Od "Milene" do "Za dobra stara vremena" i drugih, protegnuo se popis hitova i najprodavanijih albuma s kojima su, uz mladoliku Doležal, Fosili osvojili novu, još "nefosilnu" mlađu publiku,

Treba reći da je Dujmić surađivao s odličnim tekstopiscima poput Momčila Popadića, a tekstovi koje je dobivao od njega i drugih još su više pomogli u prihvaćanju pjesama koje su krasile jake melodije, privlačni refreni, višeglasno pjevanje i moderni pop aranžmani. Dujmić nikada nije nepotrebno komplicirao, a nije ni trebao uz takav skladateljski talent u kojem su melodije frcale na sve strane i izazvale prodaju ploča koja ga je uvrstila među rekordere tadašnje jugoslavenske scene.

Iako je bilo i iskliznuća u kič, te pjesme bile su daleko bolje nego su to svjetlucava scenska odijela i visoke potpetice, tadašnji znakovi vremena, davali naslutiti. Dujmić nije bio sam na tom zadatku, ali ga je presudno poboljšao. Nove fosile osnovano je bubnjar Slobodan Momčilović-Moka još 1969., a osim velikih, bedastih hitova poput "Kad naš brod plovi" 1973., nastupali su i kao prateći sastav Ivici Šerfeziju i Ljupki Dimitrovskoj. Sredinom 70-ih u grupi ostaju Momčilović i basist Marinko Colnago, a pridružuju im se gitarist Vladimir Kočiš-Zec, ranije član Bisera, Rajko Dujmić, prije toga član Crno bijelih, Grupe Marina Škrgatića i Zlatnih akorda, te pjevačica Đurđica Miličević, kasnije Barlović.

Upravo tada nastaju Novi fosili koje će osvojiti najširu publiku. Uz Dujmićevu glazbu i (najčešće) tekstove Steve Cvikića, Đurđica Barlović i Sanja Doležal, svaka u svoje vrijeme, ostavile su najdublje tragove, mada nije bilo lako mijenjati vokalne soliste. Dujmić je imao sreću raditi s njima, ali i znanje, zbog čega su jedino Novi fosili i Magazin, Bijelo dugme, a kasnije i Detour i Parni valjak, mogli mijenjati vokalne soliste i zadržati, pa i povećati popularnost. Pored njih, Vladimir Kočiš-Zec, Marinko Colnago i Moka, te kasnije bubnjar Nenad Šarić-Brada, prerano preminuli suprug Sanje Doležal, bili su čvrsta okosnica benda koji je uživo žario i palio sedamdesetih i osamdesetih. Godine 1977. novi Novi fosili na Splitskom festivalu izvode budući hit "Diridonda" Zdenka Runjića, i tu kreće uspon Fosila koji nastupaju i dobivaju nagrade po domaćim festivalima, sviraju tipične "izvozne" turneje po Istočnoj Europi, Sovjetskom Savezu, ali i u SAD-u, Kanadi i po Europi, te postaju jedan od najpopularnijih sastava bivše države.

Rajko je bio "Lima", talentirani klinac velikih sposobnosti koji je sve promijenio, slično kao mladi Tonči Huljić dolaskom u Magazin. Dujmić je na klavijaturama pokazivao naklonost nekoj drugačijoj glazbi, a sve to unio je u Nove fosile, revitalizirao im karijeru i napravio svojim pjesmama od njih pravu tvornicu hitova. Ne samo naklade, nego i pamtljivost kod najšire publike, dovele su do toga da niti danas ne možete slušati radio ili proslaviti negdje doček Nove godine, a da vas ne dohvati neka pjesma Novih fosila.

Nakon što je Đurđica Barlović 1983. napustila sastav, zamjenjuje je 20-godišnja Sanja Doležal koja se odlično snašla u novoj ulozi. Novi fosili sa Sanjom Doležal u osamdesetima su dosegli nove vrhunce popularnosti. Albumi su nastavili postizati visoke naklade, a 1987. predstavljaju Jugoslaviju na Pjesmi Eurovizije u Bruxellesu i osvajaju četvrto mjesto s pjesmom "Ja sam za ples". Dujmić je i inače najuspješniji domaći skladatelj na Eurovizijama, s Fosilima je sedam puta bio drugoplasirani na našim izborima, ali je s tekstovima Steve Cvikića i svojim pjesmama tri godine za redom bio pretplaćen i išao na Eurosong. Godine 1987. bili su četvrti, 1988. šesti, a 1989. pobijedio s pjesmom "Rock Me Baby" Rive i doveo Eurosong u Zagreb 1990. Nakon razlaza najtrajnije postave 1991. godine, Fosili s novim pjevačicama nastavljaju rad, ali niti izbliza ne dostižu ranije uspjehe. Godine 2005. ponovno se okupljaju u sastavu sa Sanjom Doležal i Vladimirom Kočišom-Zecom, ali zbog tragedije kratkotrajno prestaju s radom nakon iznenadne smrti bubnjara Nenada Šarića-Brade 3. svibnja 2012., koji je tih godina vodio grupu i kao menadžer.

Upravo zbog trajnosti mnogobrojnih hitova i prepoznatljivosti svih članova grupe, Fosili i danas mogu nastupati. Sasvim je dovoljno reći Fosili pa da svi znaju o čemu se radi, za što su, budimo pošteni, ipak najzaslužnije Dujmićeve pjesme i popis velikih hitova koje su čuli svi od 7 do 77 godina. Upravo im je ta pamtljivost u najširoj bazi publike osigurala trajnost i koncerte koji i bez Dujmića uspijevaju napuniti dvorane, pa niti Arena Zagreb nije prevelika da prvi put uđu u nju. Ma koliko bili umiljati i slatkasti, Novi fosili u liku Rajka Dujmića i s njegovim privatnim problemima, dobili su pravu rokersku varijantu karizmatičnog autora podložnog svjetovnim porocima, ali ga niti činjenica da je zapravo al pari Goranu Baretu, nikada u očima njihove sredovječne publike nije inkriminirala kao "nedozvoljen", ili artikl upitnih moralnih poruka i vrijednosti.

Upravo ta činjenica, temeljena na pjesmama koje su prije 40, 50 godina posijali po estradi, govori o dometu njihove obljubljenosti, koja čak i upitne biografske dijelove gura u zapećak i pod tepih iluzija masovne publike. Ukratko, Fosilima ni vrijeme ne može ništa, upravo zato što su pjesme koje su ostale iza njih svakom pojedinačnom licu iz njihove publike sinonim za ta ista "bolja stara vremena". Ta krilatica ostaje simbolički možda opipljiviji opis Dujmićeva rada i himna svih mogućih okupljanja od kad se pjesma pojavila, pa nije bilo tog dočeka Nove godine u Saloonu bez pjesme po kojoj je kasnije napravljen i mjuzikl, nalik onome Abbe "Mamma Mia".

