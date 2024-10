Evo zbog koje bolesti je partnerica Cristiana Ronalda završila u bolnici! 'I dalje se oporavljam'

Partnerica slavnog nogometaša Cristiana Ronalda, 30-godišnja manekenka Georgina Rodriguez neko vrijeme se nije oglašavala na društvenim mrežama, a ni u javnosti se nije pojavljivala, pišu strani mediji. Sada se javila na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru te otkrila kako je četiri dana provela u bolnici u Saudijskoj Arabiji, a gdje njezin emotivni partner i otac njezine djece Ronaldo igra. - Konačno sam došla kući. Sada sam bolje, ali se i dalje oporavljam kod kuće s obitelji - napisala je i otkrila kako je imala upalu pluća. Zahvalila se svom medicinskom osoblju koje se pobrinulo za njezino zdravlje dok je bila u bolnici.

Liječnici su joj dali zeleno svjetlo da oporavak nastavi kod kuće, a za sada Georgina odmara i uživa uz njihovo petero djece - Cristiana Ronalda Jr., Evu, Mattea, Alanu i Bellu Esmeraldu, a najveća podrška joj je naravno partner Ronaldo. Podsjetimo, zgodna Georgina poznata je po tome da voli pokazivati svoje tijelo, a za potrebe kampanje brenda Guess potpuno se skinula i pozirala poznatoj fotografkinji Nimi Benati. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj naga Georgina strateška područja prekriva torbicama spomenutog brenda. Povodom ovog angažmana Rodriguez je rekla sljedeće: - Bila sam oduševljena kada me Guess pozvao da budem lice blagdanske kampanje. Rad s Nimom bio je nevjerojatan, a blagdanska kolekcija je apsolutno zadivljujuća. Ručno rađeni dizajnerski komadi učinili su da se osjećam glamurozno i ​​ugodno u vlastitoj koži - izjavila je manekenka čiju fotografiju u sklopu najnovije Guessove kampanje možete pogledati ispod.

Finally, Back home I spent 4 days at the hospital with Pneumonia, I'm better now but still recovering at home with my family ❤️ I have to say a big THANK YOU to all the staff members, doctors, nurses and everyone at the hospital....they took care me so wonderfully and I'm very… pic.twitter.com/Bc9OFQsCHG