Otkriveno što je Sergejeva supruga rekla na policiji: Nazivao je lijenčinom, ona ga optužila za otkaz

Glumac Sergej Trifunović prijavio je svoju suprugu Isidoru Mijanović zbog nasilja u obitelji, zbog čega je prema Zakonu o strancima osuđena na novčanu kaznu do 50.000 dinara (427 eura) zbog ilegalnog boravka u Srbiji i morat će napustiti zemlju, kako doznaju mediji. Kako je rekao izvor za Telegraf.rs, Isidora je tijekom boravka na policiji bila jako uznemirena, a u razgovoru s policijom neslužbeno je rekla da više nema razloga za boravak u Srbiji.

- Isidora je u policiju došla vidno uznemirena cijelom ovom situacijom. U neslužbenom razgovoru s policijom nekoliko je puta ponovila da će se sama vratiti u Hrvatsku te da više nema razloga dolaziti u Srbiju jer će se razvesti od Sergeja koji ju je prijavio za obiteljsko nasilje. Rekla je i da već neko vrijeme imaju problema te da je sve kulminiralo njegovim nepoštivanjem nje. Što se tiče ilegalnog boravka u Srbiji, istakla je da je svjesna da je pogriješila i da je bila nesmotrena i da je zbog svih tih problema zaboravila provjeriti kada joj ističe boravišna dozvola, ali i da joj se to dogodilo prvi put, jer je do sada uvijek vodila računa - rekao je izvor.

Prema daljnjim informacijama, do ovog incidenta najviše je došlo jer joj je Sergej posljednjih dana govorio da mora početi raditi, jer je već neko vrijeme nezaposlena i da više ne želi biti u braku s lijenčinom.

- Isidoru je to jako pogodilo, pa je optužila Sergeja da je on kriv što je ona dobila otkaz na televiziji na kojoj je donedavno radila. Rekla mu je i da joj je sve u životu krenulo nizbrdo otkako je u vezi s njim te da samo zbog njega ima problema. Za nju je on glavni krivac što je kasnila na posao i nije se pojavila na snimanju emisije u kojoj je angažirana kao voditeljica te što je zbog njegovih problema i putovanja i sama zapostavila posao i obveze. Tog dana svađali su se od ranog jutra, a sve je kulminiralo kada je otišao na promociju Sajsi MC i nije joj se javljao na telefon ni na poruke. Kad je došao kući, dogodilo se što se dogodilo - zaključio je sugovornik.

Podsjetimo, najnoviju svađu navodno je izazvala činjenica što je Trifunović uključen u organizaciju koncerta u čast Bori Čorbi i njegovo ime se zadnjih dana oko toga pojavljuje u medijima i nastao je pravi kaos oko toga jer je navodno Trifunović odlučio organizirati koncert u čast Čorbe, ali nije za to dobio dopuštenje obitelji. Povišeni tonovi u stanu Trifunovićevih čuli su se nakon što se Sergej vratio s promocije Sajsi MC, a koja je održana na istom mjestu gdje će on također održati koncert Bori u čast, a prije toga joj nije rekao kamo ide niti joj se javljao na telefon. Nakon ovog skandala par je dao izjave na policiji gdje je Isidora zaradila prekršajnu prijavu i to zato što nema potrebne papire za boravak u Srbiji te je navodno čeka deportacija u Hrvatsku.

Za vrijeme cijele ove drame Isidora se nije oglašavala za medije, no podijelila je nekoliko objava na društvenim mrežama. U jednoj od objava pokazala je kako je odjevena, te majicu i scenu iz serije Ozark. Osim toga podijelila je i sliku zanimljivog jela, a najvjerojatnije je riječ o španjolskoj deliciji paelli, rižotu kojem autentičnu žutu boju daju šafrani.

Svađa koja se dogodila u utorak navečer u stanu Trifunovićevih izbila je samo pet mjeseci nakon što se par vjenčao. i glumac je navodno rekao Isidori kako želi razvod i tada je došlo do svađe. Prema riječima jednog od izvora bliskog paru, prenosi Blic, Sergej je rekao da će napustiti stan, a na to mu je supruga zaprijetila kako će razbiti sve u kući i uskoro je stigla i policija.

