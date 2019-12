Nives objavila fotku, a pratiteljica reagirala: 'Ovo je sramota, ovaj svijet ide u pakao!'

Na oduševljenje svojih pratitelja na Instagramu, Nives Celzijus često objavljuje fotografije u izazovnim izdanjima. Mnoge objave nailaze na odobravanje pratitelja, a najnovija je pokrenula zanimljivu raspravu među muškarcima.

- Još kratko valjanje po krevetu, a onda pravac klub Amadeus gdje se družimo večeras. Sutra se veselimo u Rijeci - napisala je Nives uz fotografiju na kojoj je u prvom planu njezino poprsje.

Ispod fotografije uslijedilo je mnoštvo komplimenata, ali i poneki negativan komentar.

Foto: Instagram

"Kad te vidim uljepšaš mi dan", "Oh, oh i oh...Ostavljaš me bez teksta. Najbolja hrvatska pjevačica", "Najljepša" i sličan niz komentara obasipao je njezin profil, a jedan pratitelj bio je posebno kreativan te poručio pjevačici da bude oprezna dok se valja u krevetu.

- Nemoj se valjati, budeš plahtu smočila - napisao je, a drugi se nadovezao: "Lako se valjati kad se ima gdje i s čim. Logično. Ne?!"

No, čini se da je Nives ovom fotografijom u žicu poogodila jednu pratiteljicu. ''Ovo je sramota da se jedna ''normalna'' Hrvatska pjevačica ovako slika... kud ovaj svijet ide? U pakao. SRAMOTA.'' napisala je.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je nedavno gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina. - To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.