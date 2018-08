Nismo baš tako 'seljačka' nacija kakvi sami sebe volimo prikazivati

Jedan od uspješnijih domaćih glazbenika mlađe generacije, 34-godišnji Riječanin Marko Tolja, s godinama polako ali sigurno postaje jedan od traženijih izvođača. Proteklih nekoliko mjeseci imao je koncerte diljem Hrvatske, a uskoro ga čeka i nastup na ovogodišnjem Aurea festu koji se od 30. kolovoza do 2. rujna održava u Požegi. Publika će ga moći poslušati već prvi dan festivala i to skladbe s njegovog jazz albuma. U pripremi je i novi zbog čega se nakon ljeta Marko odmah vraća u studio. Pregršt posla razlog je i radi kojeg još nije stigao otići na medeni mjesec sa suprugom Anom za koju se oženio u srpnju ove godine. Osim što nam je ispričao kamo planiraju otputovati, priznao nam je i što se promijenilo u njihovom odnosu te otkrio gdje su svili svoje obiteljsko gnijezdo.

Imali ste poprilično radno ljeto, a niz koncerata u kolovozu završit ćete nastupom na Aurea festu u Požegi. Kakav ste repertoar pripremili?

U požegi nastupam uz Big band Požega s kojim sam imao prilike već više puta nastupati. To je super, pozitivan mlad orkestar koji je sve bolji i bolji iz svirke u svirku. Svirat ćemo jazz i swing standarde, ali i neke pjesme s mog albuma kojeg sam snimio sa Jazz orkestrom HRT-a.

S obzirom na to da je riječ o manifestaciji koja traje četiri dana hoćete li imati priliku poslušati i nastup nekog od svojih kolega?

Nadam se da hoću. U Požegi uvijek bude veselo i zanimljivo. Gostoprimstvo je uvijek među najboljima tako da ću se sigurno zadržati na još nekim koncertima.

Nedavno smo se oprostili od Olivera Dragojevića, više puta ste isticali da vam je upravo on bio glazbeni uzor. Postoji li još netko na sceni čijem se talentu divite?

Postoji puno umjetnika koje cijenim i čiji rad poštujem. Ali Oliver je jedan jedini. Najveći! I mislim da ga u mojim očima nitko neće prestići.

Što je to po vama što nekog pjevača čini velikim i uspješnim?

Osim talenta i pjevanja bitan je i karakter i odnos s publikom. Meni nikada nije bilo važno otpjevati što viši i glasniji ton. Emocija mi je na prvom mjestu i volim pjevače koji na neki nenametljiv način prenose muziku i emocije. A i onaj ljudski segment je jako bitan -ostati svoj, normalan i skroman.

Ova godina vam je bila iznimno uspješna – singl „Tišina“ ima više od pola milijuna pregleda na Youtubeu, a pjesma „Zaplesale su sjene“ odnijela je nagradu na Splitskom festivalu. Kažu da je uspjeh često strašniji od neuspjeha – kako se nosite i s jednim i s drugim?

Mogu reći da su upravo ta dva singla napravila više nego što sam mislio. Nikada ne pišem ili ne pjevam pjesme da bi one postale hit. Nemam nikakvu računicu. Bitno mi je da je iskreno i moje i kada se još k tome svidi i publici onda je to jackpot. Jako sam sretan zbog “Tišine” jer su se ljudi prepoznali u njoj i, iako je možda malo “ne trendy” balada, zaživjela je kao rijetko koja pjesma do sada. A život uvijek donosi i uspjehe i neuspjehe. Bitno je samo naučiti nešto iz jednog i iz drugog.

I vaš jazz album objavljen prošle godine prošao je uspješno kod publike i kritike. Kada ste se zaljubili u jazz?

Od malih nogu slušam i takvu vrstu glazbe, jer ju sluša i moj otac. Jednostavno mi se uvukla pod kožu i tu ostala zauvijek. U zadnje vrijeme pokušavam voditi karijeru na dva kolosijeka: pop, kantautorski i jazz projekti. Album “Stavi pravu stvar” je upravo to i ostvarenje još jednog dječačkog sna - snimiti punokrvni swing album sa profesionalnim big bandom.

Kako u zemlji u kojoj je narodna muzika najpopularnija prolazi jazz? Tko je vaša publika?

Začudili biste se, ali dobro! Nismo mi baš tako “seljačka” nacija kakvom sami sebe volimo prikazivati u medijima. Moja publika se generacijski proteže od 7 do 77 godina. Naravno, nije to najkomercijalniji put koji sam mogao odabrati, ali kod mene ionako nije bilo biranja. Odlučio sam raditi isključivo ono što najviše volim i posrećilo mi se da je dobar dio publike to i prepoznao.

Najavili ste i novi studijski album za ovu godinu, kada bismo ga mogli očekivati?

To još ne znam točno. Trenutno pišem nove pjesme, radim u studiju. Kod nas glazbenika je uvijek tako - zaletimo se pa “obećamo” neki datum, a onda se to uvijek otme kontroli.

No to i dalje znači da se nakon radnog ljeta odmah vraćate u studio?

To svakako! Ali sreća je u tome da to ne smatram nikakvim poslom već guštom. Obožavam stvarati nove stvari.

Osim što ste imali pregršt nastupa ovo ljeto jeste li se uspjeli barem malo odmoriti? Koja je vaša idealna ljetna oaza i kako ondje provodite vrijeme?

Nisam još, ali planiram uskoro, nakon što odradim još par nastupa. Najviše volim svoju jedrilicu i s njom otploviti negdje gdje nema nikoga, ali mislim da to ove godine ipak neću stići.

Nedavno ste uplovili u bračnu luku. Pretpostavljam da zbog obaveza niste imali priliku otići na medeni mjesec, gdje biste voljeli otići?

Nažalost nismo. Ideja i želja imamo puno jer žena i ja volimo putovati: od New Yorka pa do Bora Bore…

A gdje i kada ćemo na kraju završiti to još nitko ne zna.

Kako biste opisali dan svog vjenčanja, je li sve prošlo kako ste i priželjkivali?

Bilo je idealno. Sve je prošlo kako smo si i zamislili: okruženi najbližim ljudima, bez stresa, opušteno... Jedan dobar ljetni tulum!

Promijene li se uistinu muškarci i žene nakon ulaska u brak?

Ne. Meni je sve isto kao prije, ako ne i ljepše.

Vi ste iz Rijeke, Ana je iz Zagreba. Gdje se planirate skrasiti?

Zagreb. Ja već godinama živim u Zagrebu radi posla i uvijek ću poslovno biti vezan za njega. Ali Rijeka i dalje ostaje moj grad u kojeg ću se vraćati svaki slobodni period.

Rijeka ima glazbenu scenu. Mora li se netko tko se želi baviti ovim poslom nužno preseliti u Zagreb da bi uspio?

Mislim da mora. Zagreb je centar svega u državi, pa tako i mog posla. Možda kada dosegneš neki “nivo” i godine staža više ne moraš biti u Zagrebu, ali za dobar početak i veliku karijeru bitno je biti “u špici”.

