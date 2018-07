Marko Tolja oženio se dugogodišnjom djevojkom

Udala se naša Ana! Čestitamo Ana i @marko.tolja ♥️🎉 Sretno mladenci!!! P.s. Lijepa Ana je dugogodišnji eNVy room model a s nama je od samih naših početaka ♥️ #envyroombride #envyroomweddingdress #beautifulcouple

A post shared by eNVy room (@envyroom) on Jul 7, 2018 at 11:53am PDT