Nikita iskreno o svađi s farmerom Darkom: 'Svjetska sam žena, neka proširi vidike'

U sinoćnjoj epizodis RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" došlo je do velike prepirke između farmera Darka i jedne od njihovih djevojaka - Nikite, inače dance zvijezde 90-ih.

Darko se naljutio na Nikitu i prozvao je pred svima za njezino ponašanje. "Da te pitam, gdje si sve ove dane? Ako si mene izabrala za svog farmera kao sve tu ove dame", rekao je.

"Je li to primjereno? Meni to ne treba", komentirao je kasnije Darko.

"Ti odeš, skačeš kao divljak, tebe nigdje nema te", rekao je Darko Nikiti pred svima. Ona je rekla da su bili zajedno. Farmer je istaknuo da je to bilo jednom. "To je samo jedan ručak u ova četiri dana, a to što si ti umislila. Možda si na krivu osobu naišla", rekao je Darko.

Brankica je komentirala da ne brani Darka, ali potvrdila je da Nikita nije doručkovala ni ručala s njima. "Trpio je i danas je, ajmo reći, do kraja pukao", rekla je. Darko je istaknuo da je Nikita došla zbog njega te se treba družiti s njim i ostalim njegovim kandidatkinjama.

"Mene ne zanima peta, deseta, stota osoba. Došla si kod mene na farmu", rekao je ljutiti farmer. "Znači, ti ćeš doći kod mene na farmu i budeš otišla kod jednog, drugog susjeda, trećeg susjeda, je li tako?", dodao je. "Nema šanse", odgovorila mu je Nikita.

Darko je svojim ponašanjem neugodno iznenadio kandidatkinje. "Zaista nisam očekivala takav tonalitet i takav način i to me zaista osupnulo", priznala je Gabrijela.

"Kad vidiš čovjeka u takvom svjetlu, malo se pitaš jesi li pravilno prosudio o njemu jer to je nešto... Meni je došlo da se dignem od stola", komentirala je Anamarija.

"Iskreno, kod Nikite mi smeta sve. Prvo, njezin sistem odijevanja. Nije primjereno da se ona tako oblači", rekao je farmer Darko o Nikiti. Prvotno mu je zasmetalo što mu se obratila s "ljubavi", a zatim općenito ona sama.

Inače, Darko joj priznao voditeljici Aniti Martinović da mu je Brankica favorit i misli da bi ona mogla biti ta: Devedeset posto sam zaljubljen... Obostrano je! Osjećam i vidim na osobi s druge strane, to se ne može sakriti."

Nikita je za RTL.hr prokomentirala njegovu reakciju.

"Da, baš me iznenadio s obzirom na to da se toliko ponosi da radi u Nizozemskoj. Nisam imala takvog muškarca, ipak su moji bili normalniji, prirodniji. Darku poručujem da proširi vidike jer ja sam svjetska žena", zaključila je.

