Lucia iz 'Života na vagi': Nažalost, probudile su me najgore vijesti i trudim se zbog bebe biti ok

Bivša natjecateljica showa "Život na vagi" Lucia Šarić Lončarek podijelila je na Instagramu objavu u kojoj je napisala kako je ovaj vikend bio težak jer se morala oprostiti od svog ljubimca Kanna. - Jučer sam vam htjela napisati da je s nama na Bjelolasici ovaj vikend bio i Kann i da nije dobro i da to sve ide u jednom lošem smjeru i da ja to osjetim. Već sam morala početi razmišljati o zadnjim opcijama, što zbog Kanna, što zbog bebe. Jednostavno nisam imala snage gledati ga ovakvoga. Nije htio jesti, nije htio piti i nije mogao stajati normalno na svojim nogama - napisala je Lucia i na Instagram storyju je objavila fotografiju svog psa.

- Noćas je Kann odlučio za mene, želim vjerovati da me htio poštedjeti boli i nerviranja. Vjerujem da je znao da je beba na putu. Vratili smo se u Zagreb i nije bio dobro, odvezli smo ga u kliniku na infuziju i mislili smo da će ujutro biti bolje. Nažalost, probudile su me najgore vijesti i trudim se zbog bebe biti ok, prihvatiti situaciju, ali iskreno, komadić mene je zauvijek otišao. Kann je jutros samo zaspao i nije se više probudio - napisala je i dodala: - Nadam se da je pile moje sad na nekom ljepšem mjestu punom snijega.

Lucija je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako je prvi put trudna te je ubrzo nakon toga objavila i spol prinove. Na Instagramu je objavila video sa zabave na kojoj je s obitelji i prijateljima saznala hoće li roditi djevojčicu ili dječaka. Sa suprugom Markom Lončarekom stajala je ispred torte, a iza njih je bio vatromet u plavoj boji i tako su otkrili da im stiže dječak. Kći sesvetskog bogataša Marijana Šarića od pratitelja na Instagramu je dobila brojne čestitke, nedavno je Lucia otkrila kada je saznala da je trudna.

- Da sam trudna, saznala sam na djevojačkoj zabavi moje najbolje prijateljice i kume. Bilo mi je drago jer smo planirali, ali nisam mislila da će se sve tako brzo odviti - kazala je nedavno za 24 sata te je dodala: - Bebi ćemo dati ime kad je vidimo - dodala je. Lucia Šarić Lončarek i njezin suprug Marko Lončarek nedavno su proslavili i drugu godišnjicu braka. Na društvenoj mreži Instagram objavila je video u kojem je spojila njihove lijepe zajedničke trenutke, od prvog plesa i putovanja do proslave njihovih rođendana i slavlja.