Neprepoznatljiva 'Otimačica' objavila je novi video, pratitelji su zbog ovog detalja uvjereni da je opet išla pod nož

Venezuelanska glumica hrvatskih korijena, Gabriela Spanic (48) na Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira u uskoj haljini koja je istaknula njezine obline, bujni dekolte, ali i jako tanak struk.

Označila je, uz objavu, i svog estetskog kirurga Luisa Atiliju Gil Pereza, pa su mnogi pratitelji uvjereni da je upravo on zaslužan za njen izgled, te da to znači da je definitivno išla pod nož. Pereze je, inače, u Meksiku popularan kirurg poznatih osoba.

Spanic se navodno podvrgnula novim zahvatima jer je nakon nastupa u meksičkoj verziji showa 'Ples sa zvijezdama' izgubila kilograme, te su joj 'trbu, leđa i noge izgledali ''mlohavo'''.

Podsjetimo, Gabrielu publika najviše pamti po ulozi u telenoveli "Otimačica", koja se prikazivala tijekom 90-ih kada je glumica bila na vrhuncu slave. U to vrijeme bila je u posjetu Hrvatskoj i nije skrivala ponos što ima hrvatske korijene, no od tada glumica je neprepoznatljiva, a fanovi su uvjereni da je to zbog mnogobrojnih estetskih operacija.

Inače, Gabrielina majka je iz Venezuele, a otac joj je s roditeljima emigrirao iz Hrvatske u Venezuelu, 1947. godine. U Hrvatskoj ima rođake u Šibeniku, a našu je zemlju posjetila prije nekoliko godina.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine