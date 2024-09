Naša glumica o borbi s poremećajem tijekom trudnoće: 'Tražila sam pomoć na razne načine'

Opera za djecu ''Gita i skriveni svijet'' govori o osjećajima s kojima se i najmlađi susreću, no nisu im baš najdraži - strah, tuga i ljutnja. Jedna od glumica u operi je i Buga Marija Šimić Milošev, čiji je suprug Matej Milošev osmislio predstavu.

- Mislim da se opera savršeno uklopila, ja kažem da je opera najbliža djeci jer upravo taj krik... Djeca prvo što naprave je da vrisnu. Ja kažem da je opera umjetnički krik. Kad im se prezentira na ovaj način, da nije edukativno na način 'evo, ovo je opera', nego jednostavno oni to odmah prihvate 'aha, ovo je dio predstave, ova teta pjeva' i njima je to najnormalnija stvar na svijetu, kazala je Buga za InMagazin, i otkrila kako joj je raditi sa suprugom.

- Baš uživam raditi s njim i jako je uzbudljivo. Nekad bude 'OK, sad moramo profesionalno', ali je zapravo jako zabavno i mislim da smo dobar tim. On je bio izvan sebe kad je prvi put došao gledati... Meni je lakše jer sam gradila predstavu, on je zadnji put predstavu vidio na papiru i sad je ukoračio u ovo sve što smo napravili i bio je potpuno izvan sebe, tako da mislim da je zadovoljan! Nek' proba reći da nije, kazala je glumica koja je u sedmom mjesecu trudnoće.

- Baš imam sreće! Meni je stvarno trudnoća školska i jako mi je lijepo. Ako je ovako biti trudan, što se mene tiče, može još. Mogu samo pokucati o drvo i reći hvala svemiru da imam tako prekrasno iskustvo stvarno. Ime imamo odavno. Ime je bilo prije nego što je dijete postojalo. Ime smo riješili, tu uopće nije bilo razgovora, ali jako smo opušteni. Ja sam više štreber tip, pa idem na edukacije, čitam knjige. Više se knjige kupuju o svemu i svačemu, dojenju, porodu, roditeljstvu... Stalno mužu kažem: 'Vidjela sam jednu edukaciju na temu...' onda on: 'Dobro, i to ćemo!, kazala je kći glumaca Ivice Šimića i Vitomire Lončar.

Javnosti je dobro poznata Bugina borba s ADHD-om. Taj poremećaj karakterizira nemogućnost održavanja usmjerene pozornosti, impulzivnost i hiperaktivnost. U trudnoći se katkad zna i pogoršati, no nju je to zaobišlo.

- Imam divnog muža koji razumije s kim ima posla i puno sam naučila otkad sam dobila dijagnozu, tako da su neke stvari lakše. Tražila sam pomoć na razne načine, od delegiranja u poslu do organizacije kuće i slično. To je bio moj odabir da ne uzimam lijekove, ali imam sreću da radim posao kakav radim i da moj ADHD može biti jako pozitivna i korisna stvar u cijeloj toj priči, rekla je Buga.

