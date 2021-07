Naša glumica na Hvaru pozirala u minijaturnom kupaćem kostimu: Savršena si

Glumica Mada Peršić godišnji odmor provela je na Hvaru i podijelila je na Instagramu nekoliko fotografija u minijaturnom kupaćem kostimu koji je otkrio savršenu liniju ove 33-godišnje glumice i liječnice. Mada je uz fotografije napisala kako joj je lijepo, ali njezini pratitelji nisu toliko pažnje poklonili divnom morskom okruženju u kojem se glumica nalazi koliko im je pažnju ukrao njezin izgled i kupaći kostim kojeg je nosila.

- Ne mogu se nagledati ove ljepote. Savršena si. Prekrasna fotka..a kostimić da i ne govorim..uživaj.. - poručili su pratitelji našoj glumici. Svestrana Mada prije glumačke karijere okušala se i u svijetu modelinga i bila je sudionica TV showa Top model. U svojoj debitantskoj predstavi se skinula gola i kako nam je tada objasnila nije joj to bio problem jer je smatrala kako je to dobro za scenu. - Bilo mi je glupo kalkulirati što će to značiti za moju karijeru i hoće li me sad svi redatelji tražiti da se skidam. Počela sam razmišljati o tome, ali onda sam odlučila živjeti u trenutku, iskreno. Moje skidanje bilo je nevino, aseksualno. Igrala sam tek rođeno biće, a svi se mi rađamo goli, pa je bilo logično da i ja budem gola. Ponosna sam na tu odluku.- rekla nam je Mada tada.

Foto: Instagram

Mada kazališna publika gleda u predstava kazališta Gavella, a u slobodno vrijeme Mada se bavi i glazbom i prije dvije godine objavila je pjesmu "Glumica" a ove godine je publici predstavila i pjesmu "Svadbena zvona" koju su joj napisali Miki Solus i Hana Librenjak.

