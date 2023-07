Naša bivša voditeljica s 39. godina je doživjela moždani udar, a sada slavi 50. rođendan: Strašili su me

Bivša hrvatska pjevačica i voditeljica Ivana Plechinger slavi 50. rođendan. Ivana je doživjela moždani udar kada je imala 39. godina, a danas više ne živi užurbanim životom već se posvetila zdravlju, motivacijskom govorništvu, te pisanju. Izdala je čak dvije knjige, a mnogi joj u komentarima na društvenim mrežama pišu kako su im pomogle. Ivana je od 1998. u braku s glazbenikom Brunom Kovačićem s kojim ima dvojicu sinova, Viga i Jana. Ivana se sada osvrnula na okrugli rođendan i na Instagramu podijelila emotivan status.

"Pedeset. Pola stoljeća. Strašili su me ovom brojkom, činila se tako konačnom u mojim dvadesetima u kojima sam mislila da život prestaje nakon 35-e. Želim nam svima da nam se godine slažu i bujaju količinom ljubavi, zdravlja i sreće, da volimo sami sebe i svoj život svakom svojom godinom sve više, da uz svaku dodanu brojku dodajemo svakom svome danu sve više dobrih djela koja smo činili sebi i drugima. Grlim vas srcem punim sreće i zahvalnosti ovako i hvala vam svima što se volimo i razumijemo. I hvala mojim sestrama po duši što me za rođendan iznenađuju i danas. S ljubavlju, Ivana Plechinger, since 1973 and counting " napisala je.

Čestitke su se ubrzo počele nizati u komentarima, a sretan rođendan poželjela joj je i pjevačica Nina Badrić.

Prošle godine, na društvenim je mrežama otkrila kako se osjeća, 10 godina nakon što je imala moždani udar. Ivana je otkrila kako je promijenila sve u sebi i oko sebe, te da ju je način na koji je živjela doveo gotovo do samouništenja.

"Prije točno 10 godina preživjela sam moždani udar. Danas slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu, zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja, da shvatim da je JEDINO važno da sam sretna, zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost. Ne morate i vi doživjeti ovo što sam doživjela ja kako biste živjeli mudrije i sretnije. Odlučite već danas da je samo dobro - dobro za vas" napisala je Plechinger na Instagramu.

Inače, Plechinger često otvoreno govori o zdravstvenim problemima koji su je zadesili. Nedavno se prisjetila i kako je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno. Razmišljala je i o tome kako da ode do stuba i odatle doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pritom nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje.

– Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo – izjavila je Ivana jednom prilikom . – Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: ''Bože dragi, mogla sam umrijeti'' – rekla je Ivana. Ispričala je i kako je izgledalo naručivanje za magnetnu rezonanciju.

– Hitno su me naručili na magnet za mjesec dana. Ivana kaže kako misli da je njezina bolest bila najveći udarac za njezina oca. – Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara - kazala je pjevačica kojoj su suprug Bruno i sinovi trenutno najveća podrška u životu.

