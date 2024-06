Nakon povratka s Eura izbornik Dalić popio je kavu sa slavnim fotografom: Nismo pričali o nogometu

Stotine navijača dočekalo je vatrene jučer u zagrebačkoj zračnoj luci, a nakon susreta s navijačima naši nogometni reprezentativci koji na ovom Euru nisu prošli skupinu otišli su na kratki odmor, a izbornik Zlatko Dalić otišao je u svoj Varaždin. Dan nakon povratka kući izbornik Dalić javio se fotografu Jadranu Laziću koji je u srijedu u Galeriji umjetnina u Gradskome muzeju Varaždinu otvorio izložbu "Zvjezdana prašina". Lazić je za vrijeme svoje dugogodišnje karijere fotografirao brojne poznate osobe, u Parizu je uhvatio Roberta De Nira, Biancu Jagger, Marlona Branda, Sophiju Loren, Jacka Nicholsona, Seana Conneryja, Davida Bowieja, Sylvestera Stalonea ali i Jodie Foster.

Splitski fotograf za 24 sata je otkrio kako je ranije pozvao Dalića na otvorenje svoje izložbe i promociju monografije i Zlatko Dalić mu je odgovorio kako se nada da neće doći na otvorenje jer bi to značilo da je s našim reprezentativcima ostvario prolaz u sljedeću fazu natjecanja na Euru u Njemačkoj. - Nažalost, nije tako bilo. Došao je u srijedu kasno u svoj Varaždin, a meni se javio jučer. Popili smo kavu kod njega u restoranu i prošetali do moje izložbe - rekao je Lazić za 24 sata i dodao: - Sve je sa zanimanjem gledao i izbornik. Rekao mi je da je privilegij da ti autor govori o svakoj fotografiji, kako je nastala, nešto između redaka. Bio je zadovoljan i drago mi je zbog toga. O nogometu nismo, vidio sam da je tužan. Kako i ne bi bio?! Rekao sam mu da je to tako u životu, da treba ići dalje.

Pod Dalićem smo bili drugi i treći na svijetu, ali na Eurima nismo došli dalje od osmine finala prije tri godine. Sljedeće obveze za vatrene su Liga nacija kroz jesen i početak kvalifikacija za SP 2026. godine, a on je zakazan za ožujak sljedeće godine. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić ovih je dana rekao kako vjeruje da će Dalić ostati na poziciji izbornika te da će voditi reprezentaciju na sljedeća natjecanja. Nakon utakmice protiv Italije Zlatko Dalić je na konferenciji za medije zahvalio reprezentativcima i dodao kako je ponosan i sretan.

GALERIJA Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina

- Život je satkan od pobjeda i poraza, neće me ništa zaustaviti, i dalje vjerujem reprezentaciji. Čestitam na utakmici jučer mojim dečkima, na trudu i energiji koju su dali. Nažalost, ne mogu im čestitati na uspjehu i rezultatu. Čestitam i zahvaljujem svim navijačima, osobito onima na utakmicama. Bili su naša velika podrška i snaga. Ne znam je li Hrvatska ikad imala ovakvo navijanje. Doveli smo sto tisuća Hrvata. Ovo je postao pokret, kult, simbol nacije. Svatko ima svoj klub, ali reprezentacija je iznad svega. Dečki iz svih navijačkih skupina pokazali su kako treba navijati. Hvala i vama (medijima, op. a.) na praćenju, na korektnosti većini vas. Neki su imali figu u džepu, ali to je vaš put. Možete vi mene cijeniti i ne poštovati, ali Hrvatska je najvažnija. Stvaranje afera nije trebalo, s time se borim već šest godina, ali vama na dušu. Hvala svima, ponosan sam i sretan - rekao je tada Dalić.

VIDEO Dalić: Nije sudac kriv, ali nas je zakidao cijelu utakmicu, smetamo velikim savezima