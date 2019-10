Najgledanija Netflixova serija koja nije na engleskom jeziku i u trećoj sezoni drži napetost

Kada se početkom prošle godine pojavila na Netflixu, španjolska serija “La Casa De Papel” (“Kuća od papira”) bila je pravo osvježenje. Španjolci su je na svojoj televiziji emitirali već u jesen 2017., a kada ju je Netflix kupio, dali su joj i englesko ime “Money heist” (“Pljačka novca”).

Zašto osvježenje? Pa možda zato što smo posljednji put takvu napetost vidjeli kod čuvenog Jacka Bauera i serije “24”. Srećom, za razliku od “24”, kada su gledatelji trebali čekati tjedan dana da saznaju što se dogodilo, u ovoj seriji mogli ste gledati epizodu za epizodom, uz čuvenu rečenicu “još samo jednu”. Podsjetimo, u prve dvije sezone banda lopova okupljena oko misterioznog Profesora (Álvaro Morte) odluči opljačkati ni manje ni više nego tiskaru novca, i to tako da zatvoreni s taocima danima tiskaju milijune i milijune eura.

Srbin ratni zločinac

Nitko od njih nije se poznavao prije pljačke, a jedni druge oslovljavaju nadimcima koje su dobili po svjetskim gradovima. Njihov vođa u tiskari je Berlin (Pedro Alonso), a uz njega se izdvajaju i dvije djevojke Tokio (Úrsula Corberó) i Nairobi (Alba Flores). Nama je zanimljiv i Helsinki. Glumi ga srpski glumac Darko Perić, koji i u seriji ima srpsko podrijetlo, a više puta govori se da je ratni zločinac. Na kraju druge sezone ekipa uspije pobjeći s hrpom novca, a Berlin se žrtvuje i pada pokošen kišom metaka. U trećoj sezoni Profesor odluči pozvati ekipu u novu spektakularnu pljačku. U flashbackovima vidimo kako su Berlin i on isplanirali da će opljačkati Nacionalnu banku Španjolske, i to tako da unutra istope zlatne poluge. Budući da su u međuvremenu postali poput nacionalnih idola, a i imaju mnogo novca, nije im bilo teško napraviti novi pakleni plan u kojem su opet korak ispred policije zahvaljujući tehnologiji.

Zlatna koka

No i policija ima novu inspektoricu koja zna kako doći do cilja, pa čak i ako to uključuje neke metode koje nisu policijske. U ovoj sezoni osim starih likova ima i nekoliko novih, koji su posebno zanimljivi. Novi vođa je Palermo (Rodrigo De la Serna), a novi lik je i Marseille, kojega igra Luka Peroš, sve uspješniji hrvatski glumac koji posljednjih godina živi u Barceloni. Treća sezona serije “La casa de Papel” jednako je dojmljiva kao i prve dvije zbog fenomenalne karakterizacije likova. Svaki član ekipe pljačkaša ima svoje ciljeve i osobnost, tako da svatko može imati svoj omiljeni lik.

A da je Netflix ubo zlatnu koku, najbolje govori podatak da je ova serija postala najgledanija serija tog servisa izvan engleskog govornog područja. Već u prvih tjedan dana gledalo ju je 35 milijuna ljudi, a u nekim zemljama postala je i najgledanija Netflixova serija u povijesti.